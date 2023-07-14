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Новгородская область отправит три фуры с гумпомощью в Запорожье
Новгородская область отправит три фуры с гумпомощью в Запорожье - РИА Новости, 14.07.2023
Новгородская область отправит три фуры с гумпомощью в Запорожье
Новгородская область сегодня отправит три фуры с гуманитарной помощью в Запорожскую область, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:35
2023-07-14T14:35
2023-07-14T14:35
надежные люди
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Новгородская область сегодня отправит три фуры с гуманитарной помощью в Запорожскую область, сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что рабочей группой под председательством губернатора Андрея Никитина сформирован план оказания помощи подшефным территориям в Запорожской области. В числе приоритетных направлений работы – восстановление жилищно-коммунального хозяйства, налаживание процесса школьного и дошкольного образования, поддержка в сфере медицины, цифровизации государственных услуг и культуры. "Сегодня три фуры из Великого Новгорода отправятся в Энергодар и Каменку-Днепровскую. В составе груза строительные материалы и инструменты, сантехника, электротехнические товары, генераторы, запчасти для восстановления и подготовки социальной инфраструктуры к осенне-зимнему сезону", - говорится в сообщении. Власти сообщают, что в Запорожской области ведется ремонт трех социально значимых объектов - котельной, а также двух больниц, где будет произведена замена водопроводов горячей и холодной воды.
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новгородская область, запорожская область, великий новгород, андрей никитин (политик)
Надежные люди, Новгородская область, Запорожская область, Великий Новгород, Андрей Никитин (политик)
Новгородская область отправит три фуры с гумпомощью в Запорожье
Новгородская область отправит три фуры с гуманитарной помощью в Запорожье