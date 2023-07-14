https://ria.ru/20230714/gruzovik-1884152559.html
В Горном Алтае грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет
В Горном Алтае грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет - РИА Новости, 14.07.2023
В Горном Алтае грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет
Грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет в Республике Алтай, пострадали 8 человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:59
2023-07-14T11:59
2023-07-14T12:56
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БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет в Республике Алтай, пострадали 8 человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."В социальных сетях размещена публикация о травмировании неорганизованной группы туристов в Чемальском районе в результате опрокидывания грузового автомобиля по дороге к Каракольским озерам. По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение процессуальной проверки. По предварительным данным, 14 июля 2023 года в окрестностях села Элекмонар Чемальского района 35-летний житель Маймы, управляя грузовым автомобилем "ГАЗ-66", превысил безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет, в результате чего пострадали находившиеся в машине туристы", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что "скорая" доставила в больницу 10 пассажиров, среди них один ребёнок."У 8 потерпевших (жители Московской, Ленинградской и Новосибирской областей, Республики Башкортостан) медицинскими работниками зафиксированы травмы легкой и средней тяжести. Ребенок не пострадал. У пострадавших ушибы и переломы", - рассказал источник РИА Новости.Проверку по факту ДТП также проводит МВД по республике, отмечается, что водитель грузовика не был пьян. "Водитель трезвый. По данному факту проводится административное расследование", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.В пресс-службе главка МЧС по региону отмечают, что приехавшие на вызов сотрудники ведомства спасли автомобиль от возможного возгорания. "Сотрудники 5-й пожарно-спасательной части Чемальского района отключили аккумулятор у авто, тем самым предотвратили его возгорание. Оказали психологическую помощь пострадавшим. Также двум туристам оказали первую помощь, зафиксировав шею воротником шанца. Помогли транспортировать пострадавшего на госпитализацию", - сообщили в МЧС.
https://ria.ru/20230714/turist-1884094539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, происшествия, горный алтай
Туризм, Новости - Туризм, Происшествия, Горный Алтай
В Горном Алтае грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет
При падении грузовика с туристами в кювет в Горном Алтае пострадали восемь человек
БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет в Республике Алтай, пострадали 8 человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"В социальных сетях размещена публикация о травмировании неорганизованной группы туристов в Чемальском районе в результате опрокидывания грузового автомобиля по дороге к Каракольским озерам. По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение процессуальной проверки. По предварительным данным, 14 июля 2023 года в окрестностях села Элекмонар Чемальского района 35-летний житель Маймы, управляя грузовым автомобилем "ГАЗ-66", превысил безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет, в результате чего пострадали находившиеся в машине туристы", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что "скорая" доставила в больницу 10 пассажиров, среди них один ребёнок.
"У 8 потерпевших (жители Московской, Ленинградской и Новосибирской областей, Республики Башкортостан) медицинскими работниками зафиксированы травмы легкой и средней тяжести. Ребенок не пострадал. У пострадавших ушибы и переломы", - рассказал источник РИА Новости.
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Проверку по факту ДТП также проводит МВД по республике, отмечается, что водитель грузовика не был пьян. "Водитель трезвый. По данному факту проводится административное расследование", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
В пресс-службе главка МЧС по региону отмечают, что приехавшие на вызов сотрудники ведомства спасли автомобиль от возможного возгорания. "Сотрудники 5-й пожарно-спасательной части Чемальского района отключили аккумулятор у авто, тем самым предотвратили его возгорание. Оказали психологическую помощь пострадавшим. Также двум туристам оказали первую помощь, зафиксировав шею воротником шанца. Помогли транспортировать пострадавшего на госпитализацию", - сообщили в МЧС.