https://ria.ru/20230714/gruzovik-1884152559.html

В Горном Алтае грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет

В Горном Алтае грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет - РИА Новости, 14.07.2023

В Горном Алтае грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет

Грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет в Республике Алтай, пострадали 8 человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T11:59

2023-07-14T11:59

2023-07-14T12:56

туризм

новости - туризм

происшествия

горный алтай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884151378_0:227:1600:1127_1920x0_80_0_0_9676f678cff5f1555451adc5da4d51c5.jpg

БАРНАУЛ, 14 июл - РИА Новости. Грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет в Республике Алтай, пострадали 8 человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."В социальных сетях размещена публикация о травмировании неорганизованной группы туристов в Чемальском районе в результате опрокидывания грузового автомобиля по дороге к Каракольским озерам. По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение процессуальной проверки. По предварительным данным, 14 июля 2023 года в окрестностях села Элекмонар Чемальского района 35-летний житель Маймы, управляя грузовым автомобилем "ГАЗ-66", превысил безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет, в результате чего пострадали находившиеся в машине туристы", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что "скорая" доставила в больницу 10 пассажиров, среди них один ребёнок."У 8 потерпевших (жители Московской, Ленинградской и Новосибирской областей, Республики Башкортостан) медицинскими работниками зафиксированы травмы легкой и средней тяжести. Ребенок не пострадал. У пострадавших ушибы и переломы", - рассказал источник РИА Новости.Проверку по факту ДТП также проводит МВД по республике, отмечается, что водитель грузовика не был пьян. "Водитель трезвый. По данному факту проводится административное расследование", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.В пресс-службе главка МЧС по региону отмечают, что приехавшие на вызов сотрудники ведомства спасли автомобиль от возможного возгорания. "Сотрудники 5-й пожарно-спасательной части Чемальского района отключили аккумулятор у авто, тем самым предотвратили его возгорание. Оказали психологическую помощь пострадавшим. Также двум туристам оказали первую помощь, зафиксировав шею воротником шанца. Помогли транспортировать пострадавшего на госпитализацию", - сообщили в МЧС.

https://ria.ru/20230714/turist-1884094539.html

горный алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, происшествия, горный алтай