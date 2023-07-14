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МТС хочет установить умные GPS-трекеры еще на четырех российских курортах - РИА Новости, 14.07.2023
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Туризм
 
05:34 14.07.2023 (обновлено: 15:40 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/gps-trekery-1884107308.html
МТС хочет установить умные GPS-трекеры еще на четырех российских курортах
МТС хочет установить умные GPS-трекеры еще на четырех российских курортах - РИА Новости, 14.07.2023
МТС хочет установить умные GPS-трекеры еще на четырех российских курортах
МТС намерена в ближайшие два года оснастить четыре российских курорта туристическими GPS-трекерами, позволяющими оставаться на связи со спасателями даже в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T05:34
2023-07-14T15:40
эльбрус
мтс
gps
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
новости - туризм
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АРХЫЗ, 14 июл - РИА Новости. МТС намерена в ближайшие два года оснастить четыре российских курорта туристическими GPS-трекерами, позволяющими оставаться на связи со спасателями даже в труднодоступных районах без мобильной связи, рассказала РИА Новости пресс-секретарь группы МТС Ирина Дерюгина. "МТС планирует в течение ближайших двух лет оснастить умными GPS-трекерами для безопасности туристов четыре курорта в РФ", - заявила она на церемонии передачи трекеров властям Карачаево-Черкесии. Трекеры будут бесплатными и будут выдаваться в подразделениях МЧС при регистрации маршрута. В компании пока не раскрывают, какие именно курорты будут следующими оснащены умными трекерами. Всего, по словам Дерюгиной, российским курортам будет передано около 200 устройств. GPS-трекеры представляют собой тонкую ударопрочную пластину, которая поддерживает функцию голосовой связи, интернет, смс-сообщений. Устройство оборудовано внутренними антеннами с высоким коэффициентом усиления связи, улавливающими сигнал со всех близлежащих спутников, благодаря чему его можно использовать в любой труднодоступной точке. Трекер также оснащен кнопкой SOS для моментального вызова помощи по всем каналам связи, и помогает определить местоположение туриста с точностью до 1,5 метра. Реагирует он и на падение: как только устройство падает, спасателям сразу приходит SMS и сообщение на электронную почту. Кроме того, при регистрации маршрута у спасателей можно установить геозону, чтобы подразделение МЧС получало оповещение, когда человек входит в эту зону или выходит из нее, а также когда не проходит контрольные точки, установленные на маршруте, чтобы спасатели могли сразу выехать на место. Ранее МТС уже передала 50 трекеров властям Карачаево-Черкесии для оснащения поисково-спасательных подразделений на курортах республики, а осенью 2022 года - 50 трекеров спасателям Кабардино-Балкарии, работающим на Эльбрусе.
https://ria.ru/20230714/tele2-1884104634.html
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эльбрус, мтс, gps, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Эльбрус, МТС, GPS, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм
МТС хочет установить умные GPS-трекеры еще на четырех российских курортах

МТС хочет установить на четырех курортах в России GPS-трекеры для безопасности туристов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип МТС
Новый логотип МТС - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АРХЫЗ, 14 июл - РИА Новости. МТС намерена в ближайшие два года оснастить четыре российских курорта туристическими GPS-трекерами, позволяющими оставаться на связи со спасателями даже в труднодоступных районах без мобильной связи, рассказала РИА Новости пресс-секретарь группы МТС Ирина Дерюгина.
«
"МТС планирует в течение ближайших двух лет оснастить умными GPS-трекерами для безопасности туристов четыре курорта в РФ", - заявила она на церемонии передачи трекеров властям Карачаево-Черкесии.
Трекеры будут бесплатными и будут выдаваться в подразделениях МЧС при регистрации маршрута. В компании пока не раскрывают, какие именно курорты будут следующими оснащены умными трекерами. Всего, по словам Дерюгиной, российским курортам будет передано около 200 устройств.
GPS-трекеры представляют собой тонкую ударопрочную пластину, которая поддерживает функцию голосовой связи, интернет, смс-сообщений. Устройство оборудовано внутренними антеннами с высоким коэффициентом усиления связи, улавливающими сигнал со всех близлежащих спутников, благодаря чему его можно использовать в любой труднодоступной точке. Трекер также оснащен кнопкой SOS для моментального вызова помощи по всем каналам связи, и помогает определить местоположение туриста с точностью до 1,5 метра.
Реагирует он и на падение: как только устройство падает, спасателям сразу приходит SMS и сообщение на электронную почту. Кроме того, при регистрации маршрута у спасателей можно установить геозону, чтобы подразделение МЧС получало оповещение, когда человек входит в эту зону или выходит из нее, а также когда не проходит контрольные точки, установленные на маршруте, чтобы спасатели могли сразу выехать на место. Ранее МТС уже передала 50 трекеров властям Карачаево-Черкесии для оснащения поисково-спасательных подразделений на курортах республики, а осенью 2022 года - 50 трекеров спасателям Кабардино-Балкарии, работающим на Эльбрусе.
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