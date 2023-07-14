https://ria.ru/20230714/gps-trekery-1884107308.html

МТС хочет установить умные GPS-трекеры еще на четырех российских курортах

МТС хочет установить умные GPS-трекеры еще на четырех российских курортах - РИА Новости, 14.07.2023

МТС хочет установить умные GPS-трекеры еще на четырех российских курортах

МТС намерена в ближайшие два года оснастить четыре российских курорта туристическими GPS-трекерами, позволяющими оставаться на связи со спасателями даже в... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T05:34

2023-07-14T05:34

2023-07-14T15:40

эльбрус

мтс

gps

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

новости - туризм

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АРХЫЗ, 14 июл - РИА Новости. МТС намерена в ближайшие два года оснастить четыре российских курорта туристическими GPS-трекерами, позволяющими оставаться на связи со спасателями даже в труднодоступных районах без мобильной связи, рассказала РИА Новости пресс-секретарь группы МТС Ирина Дерюгина. "МТС планирует в течение ближайших двух лет оснастить умными GPS-трекерами для безопасности туристов четыре курорта в РФ", - заявила она на церемонии передачи трекеров властям Карачаево-Черкесии. Трекеры будут бесплатными и будут выдаваться в подразделениях МЧС при регистрации маршрута. В компании пока не раскрывают, какие именно курорты будут следующими оснащены умными трекерами. Всего, по словам Дерюгиной, российским курортам будет передано около 200 устройств. GPS-трекеры представляют собой тонкую ударопрочную пластину, которая поддерживает функцию голосовой связи, интернет, смс-сообщений. Устройство оборудовано внутренними антеннами с высоким коэффициентом усиления связи, улавливающими сигнал со всех близлежащих спутников, благодаря чему его можно использовать в любой труднодоступной точке. Трекер также оснащен кнопкой SOS для моментального вызова помощи по всем каналам связи, и помогает определить местоположение туриста с точностью до 1,5 метра. Реагирует он и на падение: как только устройство падает, спасателям сразу приходит SMS и сообщение на электронную почту. Кроме того, при регистрации маршрута у спасателей можно установить геозону, чтобы подразделение МЧС получало оповещение, когда человек входит в эту зону или выходит из нее, а также когда не проходит контрольные точки, установленные на маршруте, чтобы спасатели могли сразу выехать на место. Ранее МТС уже передала 50 трекеров властям Карачаево-Черкесии для оснащения поисково-спасательных подразделений на курортах республики, а осенью 2022 года - 50 трекеров спасателям Кабардино-Балкарии, работающим на Эльбрусе.

https://ria.ru/20230714/tele2-1884104634.html

эльбрус

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эльбрус, мтс, gps, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм