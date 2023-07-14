https://ria.ru/20230714/gazirovka-1884276046.html

В Роскачестве предостерегли от получения опасной дозы аспартама

В Роскачестве предостерегли от получения опасной дозы аспартама - РИА Новости, 14.07.2023

В Роскачестве предостерегли от получения опасной дозы аспартама

Получить опасную дозу подсластителя аспартама можно, выпив как минимум четыре литра газировки с этой добавкой, однако даже в таком случае вред здоровью будет... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T18:30

2023-07-14T18:30

2023-07-14T18:31

общество

роскачество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Получить опасную дозу подсластителя аспартама можно, выпив как минимум четыре литра газировки с этой добавкой, однако даже в таком случае вред здоровью будет скорее от количества жидкости, а не от него самого, сообщили РИА Новости в Роскачестве. До этого в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила подсластитель аспартам в список предположительно канцерогенных веществ, но оставила без изменения порог его безопасного применения - до 40 миллиграммов в сутки на килограмм массы тела. "Учитывая, что аспартам слаще сахара в соотношении 1 к 200, нужно выпить 4-6 литров газированного напитка с этой добавкой, однако в этом случае вред здоровью будет скорее от количества выпитой жидкости, а не от подсластителя. Положить в условный напиток побольше аспартама производитель тоже не может, потому что напиток будет слишком сладким и пить это будет невозможно", - заявили там. Отметив, что нормы потребления обычно рассчитываются с десяти- или стократным запасом: сначала устанавливают количество, в котором вещество может нанести минимальный вред здоровью, а затем снижают концентрацию в 10–100 раз. Так и получается максимально допустимая суточная дозировка. "Включение аспартама в список вероятных канцерогенов не означает, что употребление продуктов с аспартамом обязательно вызовет рак. Речь идет лишь об оценке рисков, и вероятность эта скорее умозрительна, нежели реальна", - добавили в организации. Ранее президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков заявил РИА Новости, что заменители сахара, в том числе аспартам, который используется при производстве безалкогольных напитков, прошли строгую оценку безопасности со стороны мировых агентств, а заявления об опасности аспартама только на основе рекомендаций о "возможной канцерогенности" недопустимы и требуют более тщательного изучения.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

https://ria.ru/20230610/potreblenie-1877343400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, роскачество