https://ria.ru/20230714/galereya-1884154084.html

В Приморскую картинную галерею купили новое оборудование по нацпроекту

В Приморскую картинную галерею купили новое оборудование по нацпроекту - РИА Новости, 14.07.2023

В Приморскую картинную галерею купили новое оборудование по нацпроекту

Приморская государственная картинная галерея во Владивостоке получила новое выставочное оборудование, закупленное в рамках национального проекта, сообщает... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:03

2023-07-14T12:03

2023-07-14T12:03

культура

владивосток

приморский край

дальний восток

олег кожемяко

владимир путин

культура

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Приморская государственная картинная галерея во Владивостоке получила новое выставочное оборудование, закупленное в рамках национального проекта, сообщает региональное правительство. "На приобретение современных климатических витрин из краевого и федерального бюджетов было направлено более 13 миллионов рублей. Новое оборудование позволит повысить качество предоставления услуг населению, расширить возможности представления экспонатов при проведении различных выставок", - сообщили в министерстве культуры и архивного дела Приморского края. Витрины, изготовленные российскими компаниями, закуплены по региональному проекту "Культурная среда" национального проекта "Культура". Из них можно собрать целостную конструкцию в зависимости от экспозиции, но также витрины можно использовать как отдельно стоящие элементы. Они изготовлены из осветленного безопасного стекла, на них установлены скрытые замки повышенной секретности. Новое оборудование оснащено светильниками, которые позволяют регулировать освещенность экспонатов в зависимости от их светочувствительности. Также в витринах поддерживается необходимый уровень влажности за счет герметичности конструкции и климатических кассет. Ранее в этом году галерея приобрела робота, который стал первым музейным андроидом на Дальнем Востоке. Он проводит экскурсии, рассказывает об экспонатах, а после можно задавать ему вопросы и пообщаться. Робота назвали Платон. По данным властей, на финансирование культуры в регионе в этом году выделено 3,3 миллиарда рублей, в том числе свыше 2,5 миллиарда рублей – из краевого бюджета. Национальный проект "Культура", который запущен с 2019 года по инициативе президента России Владимира Путина, ставит задачей обеспечение доступности культурных мероприятий. В Приморье это в том числе достигается за счет реализации запущенного по инициативе губернатора Олега Кожемяко проекта "Арсеньевская карта": школьники 6-13 лет могут бесплатно посещать культурные учреждения. В проекте сначала участвовали дети, посещающие пришкольные лагеря Владивостока. С 1 июля к ним присоединились школьники Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района. С сентября это смогут сделать дети из все остальных муниципалитетов края. Главная цель проекта "Арсеньевская карта" - продвижение исторического наследия края.

https://ria.ru/20230714/primore-1884148687.html

https://ria.ru/20230712/parki-1883649473.html

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дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, приморский край, дальний восток, олег кожемяко, владимир путин, культура