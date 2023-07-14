Запад по-прежнему привержен Украине, заявили в МИД Финляндии
МИД Финляндии: предоставляемую Украине помощь не надо воспринимать как благотворительность
Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Западу стоит понять, что предоставляемую Украине помощь не стоит воспринимать как благотворительность, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, комментируя в интервью изданию Financial Times прозвучавшие на саммите НАТО заявления, что Киев не высказал благодарность за оказанную ему западными партнерами поддержку.
Как заявила Валтонен, Западу необходимо понять, что оказываемая помощь не является благотворительностью, так как Украина "борется за нас".
Ранее Владимир Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. Высокопоставленные чиновники из США и Великобритании, как отмечает Financial Times, заявили, что Украина должна быть благодарна за помощь и не переходить сразу к следующему пункту в своем списке пожеланий по оружию.
По словам глава МИД Финляндии, Запад по-прежнему привержен Украине, и что это в его интересах.
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"Я бы не сказала, что есть какая-то усталость, и я надеюсь, что ее никогда не будет", - отметила она.
Она добавила, что даже если бы НАТО удовлетворила требования Украины о более четком пути к членству, это "не было бы гарантией на 100%", что она скоро присоединится. А после вступления в альянс пункт о взаимной защите НАТО "всегда остается политическим решением - что отправить, сколько отправить, на каких условиях оказать помощь".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".