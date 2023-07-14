https://ria.ru/20230714/f-16-1884140921.html
Киев уже понимает, какие страны дадут F-16, заявил Кулеба
Киев уже понимает, какие страны дадут F-16, заявил Кулеба - РИА Новости, 14.07.2023
Киев уже понимает, какие страны дадут F-16, заявил Кулеба
Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев уже понимает, какие страны дадут американские истребители F-16. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:15
2023-07-14T11:15
2023-07-14T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
f-16
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_0:213:3069:1939_1920x0_80_0_0_005d3f643f72f4319987b0d33a61ec58.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев уже понимает, какие страны дадут американские истребители F-16. "У нас есть понимание стран, которые уже говорят, что они дадут самолеты, даже озвучивают количество", - заявил в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, показанном в пятницу на украинском телевидении. Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с украинскими журналистами заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_e33db3e27bc4f03668e9e71ffd9d1ccd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, f-16, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, F-16, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев уже понимает, какие страны дадут F-16, заявил Кулеба
Кулеба: Украина уже понимает, какие страны дадут истребители F-16 и сколько их будет