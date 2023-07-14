https://ria.ru/20230714/f-16-1884140921.html

Киев уже понимает, какие страны дадут F-16, заявил Кулеба

Киев уже понимает, какие страны дадут F-16, заявил Кулеба - РИА Новости, 14.07.2023

Киев уже понимает, какие страны дадут F-16, заявил Кулеба

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев уже понимает, какие страны дадут американские истребители F-16. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T11:15

2023-07-14T11:15

2023-07-14T11:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

f-16

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев уже понимает, какие страны дадут американские истребители F-16. "У нас есть понимание стран, которые уже говорят, что они дадут самолеты, даже озвучивают количество", - заявил в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, показанном в пятницу на украинском телевидении. Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с украинскими журналистами заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, f-16, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр