https://ria.ru/20230714/eskalatory-1884169457.html

Бочкарев: на станции "Аэропорт Внуково" начали обкатку эскалаторов

Бочкарев: на станции "Аэропорт Внуково" начали обкатку эскалаторов - РИА Новости, 14.07.2023

Бочкарев: на станции "Аэропорт Внуково" начали обкатку эскалаторов

На станции "Аэропорт Внуково" участка продления Солнцевской линии московского метро завершен монтаж и начинается обкатка эскалаторов, сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:52

2023-07-14T12:52

2023-07-14T12:52

стройкомплекс москвы

москва

андрей бочкарев

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. На станции "Аэропорт Внуково" участка продления Солнцевской линии московского метро завершен монтаж и начинается обкатка эскалаторов, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. "Три эскалатора длиной 14,7 метра соединяют платформенный участок станции "Аэропорт Внуково" с вестибюлем. Оборудование подъемных механизмов полностью смонтировано, ведутся пусконаладочные работы и начинается обкатка. Впереди эскалаторы ждут также грузовые испытания", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заммэра напомнил, что вход на станцию будет интегрирован с существующим подземным переходом, через который пассажиры смогут попасть из метро прямо в терминал аэропорта Внуково. В сообщении уточняется, что к запуску и испытаниям эскалаторов приступили после того, как был полностью завершен монтаж оборудования тягово-понизительной подстанции. Сейчас на электрические щиты "Аэропорта Внуково" подано постоянное напряжение. В настоящее время на станции продолжается установка инженерных систем – силовых и слаботочных кабелей, трубопроводов и воздуховодов. Также ведется архитектурная отделка технической и пассажирской зон, обратная засыпка котлована станции. Строить участок Солнцевской линии протяженностью около 5 километров со станциями "Пыхтино" и " Аэропорт Внуково" начали в октябре 2019 года. Завершить строительство планируется в 2023 году, после чего Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

https://ria.ru/20230623/osveschenie-1880092804.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

стройкомплекс москвы, москва, андрей бочкарев