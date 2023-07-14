https://ria.ru/20230714/eskalatory-1884169457.html
Бочкарев: на станции "Аэропорт Внуково" начали обкатку эскалаторов
Бочкарев: на станции "Аэропорт Внуково" начали обкатку эскалаторов - РИА Новости, 14.07.2023
Бочкарев: на станции "Аэропорт Внуково" начали обкатку эскалаторов
На станции "Аэропорт Внуково" участка продления Солнцевской линии московского метро завершен монтаж и начинается обкатка эскалаторов, сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:52
2023-07-14T12:52
2023-07-14T12:52
стройкомплекс москвы
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. На станции "Аэропорт Внуково" участка продления Солнцевской линии московского метро завершен монтаж и начинается обкатка эскалаторов, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. "Три эскалатора длиной 14,7 метра соединяют платформенный участок станции "Аэропорт Внуково" с вестибюлем. Оборудование подъемных механизмов полностью смонтировано, ведутся пусконаладочные работы и начинается обкатка. Впереди эскалаторы ждут также грузовые испытания", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заммэра напомнил, что вход на станцию будет интегрирован с существующим подземным переходом, через который пассажиры смогут попасть из метро прямо в терминал аэропорта Внуково. В сообщении уточняется, что к запуску и испытаниям эскалаторов приступили после того, как был полностью завершен монтаж оборудования тягово-понизительной подстанции. Сейчас на электрические щиты "Аэропорта Внуково" подано постоянное напряжение. В настоящее время на станции продолжается установка инженерных систем – силовых и слаботочных кабелей, трубопроводов и воздуховодов. Также ведется архитектурная отделка технической и пассажирской зон, обратная засыпка котлована станции. Строить участок Солнцевской линии протяженностью около 5 километров со станциями "Пыхтино" и " Аэропорт Внуково" начали в октябре 2019 года. Завершить строительство планируется в 2023 году, после чего Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.
https://ria.ru/20230623/osveschenie-1880092804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стройкомплекс москвы, москва, андрей бочкарев
Стройкомплекс Москвы, Москва, Андрей Бочкарев
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. На станции "Аэропорт Внуково" участка продления Солнцевской линии московского метро завершен монтаж и начинается обкатка эскалаторов, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.
"Три эскалатора длиной 14,7 метра соединяют платформенный участок станции "Аэропорт Внуково" с вестибюлем. Оборудование подъемных механизмов полностью смонтировано, ведутся пусконаладочные работы и начинается обкатка. Впереди эскалаторы ждут также грузовые испытания", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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Заммэра напомнил, что вход на станцию будет интегрирован с существующим подземным переходом, через который пассажиры смогут попасть из метро прямо в терминал аэропорта Внуково.
В сообщении уточняется, что к запуску и испытаниям эскалаторов приступили после того, как был полностью завершен монтаж оборудования тягово-понизительной подстанции. Сейчас на электрические щиты "Аэропорта Внуково" подано постоянное напряжение.
В настоящее время на станции продолжается установка инженерных систем – силовых и слаботочных кабелей, трубопроводов и воздуховодов. Также ведется архитектурная отделка технической и пассажирской зон, обратная засыпка котлована станции.
Строить участок Солнцевской линии протяженностью около 5 километров со станциями "Пыхтино" и " Аэропорт Внуково" начали в октябре 2019 года. Завершить строительство планируется в 2023 году, после чего Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.