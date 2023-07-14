https://ria.ru/20230714/epsilon-1884104512.html
При испытании японской твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" произошел взрыв
При испытании японской твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" произошел взрыв - РИА Новости, 14.07.2023
При испытании японской твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" произошел взрыв
Взрыв произошел в ходе испытаний твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" на полигоне в Японии, сообщило агентство Jiji со ссылкой на Министерство образования и науки РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T04:09
2023-07-14T04:09
2023-07-14T09:32
япония
в мире
акита (префектура)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96315/21/963152156_0:0:2274:1279_1920x0_80_0_0_6c65a3f031d0f008cfc449dc5f8ea467.jpg
ТОКИО, 14 июл — РИА Новости. Взрыв произошел в ходе испытаний твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" на полигоне в Японии, сообщило агентство Jiji со ссылкой на Министерство образования и науки Японии.Как отмечается, взрыв произошел во время испытаний двигателя второй ступени малой ракеты "Эпсилон-S" на полигоне в префектуре Акита. Инцидент случился утром в пятницу, примерно через минуту после начала испытаний. Испытания проводило Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).Сведений о пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.Первый запуск компактной экономичной ракеты "Эпсилон" на твердом топливе состоялся в 2013 году, следующий — в конце 2016 года, в январе 2018 года успешно прошел третий запуск ракеты, четвертый был осуществлен в январе 2019 года, пятый — в ноябре 2021 года. Однако запуск "Эпсилон-6" завершился неудачей — трансляция была прервана, Японское аэрокосмическое агентство JAXA уже после старта направило сигнал с Земли на уничтожение ракеты в связи с возникновением проблем, не позволивших провести нормальный полет.Япония планирует использование малой ракеты для коммерческих целей, в частности для вывода на орбиту спутников развивающихся стран, не располагающих большими средствами для этого.
https://ria.ru/20230704/raketa-1882077203.html
https://ria.ru/20230613/spacex-1877703771.html
япония
акита (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96315/21/963152156_0:0:2274:1707_1920x0_80_0_0_87f20fbd8fbb95d8da2f0ee5f4762401.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире, акита (префектура)
Япония, В мире, Акита (префектура)
При испытании японской твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" произошел взрыв
В Японии на испытаниях твердотопливной ракеты-носителя "Эпсилон-S" произошел взрыв
ТОКИО, 14 июл — РИА Новости
. Взрыв произошел в ходе испытаний твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" на полигоне в Японии, сообщило агентство Jiji
со ссылкой на Министерство образования и науки Японии.
Как отмечается, взрыв произошел во время испытаний двигателя второй ступени малой ракеты "Эпсилон-S" на полигоне в префектуре Акита. Инцидент случился утром в пятницу, примерно через минуту после начала испытаний. Испытания проводило Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Запуск ракеты-носителя Ariane-5 отложили на сутки
Сведений о пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.
Первый запуск компактной экономичной ракеты "Эпсилон" на твердом топливе состоялся в 2013 году, следующий — в конце 2016 года, в январе 2018 года успешно прошел третий запуск ракеты, четвертый был осуществлен в январе 2019 года, пятый — в ноябре 2021 года. Однако запуск "Эпсилон-6" завершился неудачей — трансляция была прервана, Японское аэрокосмическое агентство JAXA уже после старта направило сигнал с Земли на уничтожение ракеты в связи с возникновением проблем, не позволивших провести нормальный полет.
Япония планирует использование малой ракеты для коммерческих целей, в частности для вывода на орбиту спутников развивающихся стран, не располагающих большими средствами для этого.
SpaceX осуществила за день запуск двух ракет-носителей Falcon 9