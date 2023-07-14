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При испытании японской твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" произошел взрыв - РИА Новости, 14.07.2023
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04:09 14.07.2023 (обновлено: 09:32 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/epsilon-1884104512.html
При испытании японской твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" произошел взрыв
При испытании японской твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" произошел взрыв - РИА Новости, 14.07.2023
При испытании японской твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" произошел взрыв
Взрыв произошел в ходе испытаний твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" на полигоне в Японии, сообщило агентство Jiji со ссылкой на Министерство образования и науки РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T04:09
2023-07-14T09:32
япония
в мире
акита (префектура)
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ТОКИО, 14 июл — РИА Новости. Взрыв произошел в ходе испытаний твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" на полигоне в Японии, сообщило агентство Jiji со ссылкой на Министерство образования и науки Японии.Как отмечается, взрыв произошел во время испытаний двигателя второй ступени малой ракеты "Эпсилон-S" на полигоне в префектуре Акита. Инцидент случился утром в пятницу, примерно через минуту после начала испытаний. Испытания проводило Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).Сведений о пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.Первый запуск компактной экономичной ракеты "Эпсилон" на твердом топливе состоялся в 2013 году, следующий — в конце 2016 года, в январе 2018 года успешно прошел третий запуск ракеты, четвертый был осуществлен в январе 2019 года, пятый — в ноябре 2021 года. Однако запуск "Эпсилон-6" завершился неудачей — трансляция была прервана, Японское аэрокосмическое агентство JAXA уже после старта направило сигнал с Земли на уничтожение ракеты в связи с возникновением проблем, не позволивших провести нормальный полет.Япония планирует использование малой ракеты для коммерческих целей, в частности для вывода на орбиту спутников развивающихся стран, не располагающих большими средствами для этого.
https://ria.ru/20230704/raketa-1882077203.html
https://ria.ru/20230613/spacex-1877703771.html
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япония, в мире, акита (префектура)
Япония, В мире, Акита (префектура)
При испытании японской твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" произошел взрыв

В Японии на испытаниях твердотопливной ракеты-носителя "Эпсилон-S" произошел взрыв

© РИА Новости / KyodoСтарт японской ракеты "Эпсилон"
Старт японской ракеты Эпсилон - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Kyodo
Старт японской ракеты "Эпсилон". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 июл — РИА Новости. Взрыв произошел в ходе испытаний твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" на полигоне в Японии, сообщило агентство Jiji со ссылкой на Министерство образования и науки Японии.
Как отмечается, взрыв произошел во время испытаний двигателя второй ступени малой ракеты "Эпсилон-S" на полигоне в префектуре Акита. Инцидент случился утром в пятницу, примерно через минуту после начала испытаний. Испытания проводило Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
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Сведений о пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.
Первый запуск компактной экономичной ракеты "Эпсилон" на твердом топливе состоялся в 2013 году, следующий — в конце 2016 года, в январе 2018 года успешно прошел третий запуск ракеты, четвертый был осуществлен в январе 2019 года, пятый — в ноябре 2021 года. Однако запуск "Эпсилон-6" завершился неудачей — трансляция была прервана, Японское аэрокосмическое агентство JAXA уже после старта направило сигнал с Земли на уничтожение ракеты в связи с возникновением проблем, не позволивших провести нормальный полет.
Япония планирует использование малой ракеты для коммерческих целей, в частности для вывода на орбиту спутников развивающихся стран, не располагающих большими средствами для этого.
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