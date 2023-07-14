https://ria.ru/20230714/elektrichestvo-1884110604.html

Части оставшихся без света жителей Хакасии вернули электричество

Части оставшихся без света жителей Хакасии вернули электричество - РИА Новости, 14.07.2023

Части оставшихся без света жителей Хакасии вернули электричество

Электричество отключилось в 62 населенных пунктах Хакасии после грозы, сообщает региональный главк МЧС. По данным компании "Россети Сибирь", энергетики уже... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T07:22

2023-07-14T07:22

2023-07-14T07:22

абакан

алтайский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярскэнерго

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 14 июл – РИА Новости. Электричество отключилось в 62 населенных пунктах Хакасии после грозы, сообщает региональный главк МЧС. По данным компании "Россети Сибирь", энергетики уже восстановили электроснабжение большей части жителей Абакана, Усть-Абаканского и Алтайского районов. Согласно информации МЧС, после грозы в четверг ночью энергоснабжение нарушено в восьми муниципальных образованиях - Абакане, Орджоникидзевском, Ширинском, Боградском, Бейском, Усть-Абаканском, Аскизском, Алтайском районах. "...Это 62 населенных пункта, 30233 жилых дома различной этажности", - говорится в сообщении спасателей. В МЧС уточнили, что ориентировочное время восстановления энергоснабжения - 20.00 (16.00 мск) в пятницу. На ликвидации работают 19 районных бригад – 70 человек и 28 единиц техники. "Ночью сотрудники "Хакасэнерго" занимались делением поврежденной воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ и реализацией схем резервного электроснабжения. Таким образом, удалось восстановить электроснабжение большей части жителей Абакана, Усть-Абаканского и Алтайского районов. В настоящий момент бригады завершают аварийно-восстановительные работы на линиях электропередачи напряжением 0,4-110 кВ", - говорится в сообщении. В компании РИА Новости сообщили, что без электроснабжения на данный момент остаются 1500 потребителей. В "Россетях Сибирь" добавили, что энергетики работают круглосуточно. К восстановительным работам привлечен 31специалист "Хакасэнерго". Ещё пять бригад со спецтехникой и оборудованием, а также девятью резервными источниками электроснабжения выдвигаются из "Красноярскэнерго" и "Кузбассэнерго-РЭС". Дополнительные силы нужны, чтобы выровнять две и восстановить двенадцать опор, поврежденных грозой и шквалистым ветром. Отмечается, что аварийно-восстановительные работы по ремонту линии электропередачи 110 кВ планируется завершить в течение двух суток. В республике до 10 сентября действует режим повышенной готовности из-за неблагоприятного прогноза погоды.

https://ria.ru/20230714/elektrichestvo-1884109426.html

https://ria.ru/20230710/pozhar-1883174557.html

абакан

алтайский район

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абакан, алтайский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярскэнерго, происшествия