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На юге Красноярского края почти 1,5 тысячи человек остались без света - РИА Новости, 14.07.2023
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06:42 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/elektrichestvo-1884109426.html
На юге Красноярского края почти 1,5 тысячи человек остались без света
На юге Красноярского края почти 1,5 тысячи человек остались без света - РИА Новости, 14.07.2023
На юге Красноярского края почти 1,5 тысячи человек остались без света
На юге Красноярского края в Минусинске 1447 человек остались без света из-за ветра, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T06:42
2023-07-14T06:42
красноярский край
минусинск
абакан
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 июл - РИА Новости. На юге Красноярского края в Минусинске 1447 человек остались без света из-за ветра, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города. Ране в соседней Хакасии из-за прошедшего урагана в восьми муниципальных образованиях - Абакан, Орджоникидзевский, Ширинский, Боградский, Бейский, Усть-Абаканский, Аскизский, Алтайский районы - произошло ограничение электроснабжения. В совокупности это 62 населенных пункта, 30 233 жилых дома различной этажности. По информации компании "Россети Сибирь", в данный момент в Хакасии без света остаются 1500 человек. "Без электричества - 1447 человек. Это 63 дома. Социально значимых объектов среди них нет", - сказал собеседник агентства. В диспетчерской службе пояснили, что виной всему прошедший накануне ветер. На сайте системы оповещения Красноярского края сообщается, что в течение суток в центральных и южных районах региона местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду и более.
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красноярский край, минусинск, абакан, происшествия
Красноярский край, Минусинск, Абакан, Происшествия
На юге Красноярского края почти 1,5 тысячи человек остались без света

На юге Красноярского края 1447 человек остались без света из-за ветра

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 14 июл - РИА Новости. На юге Красноярского края в Минусинске 1447 человек остались без света из-за ветра, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города.
Ране в соседней Хакасии из-за прошедшего урагана в восьми муниципальных образованиях - Абакан, Орджоникидзевский, Ширинский, Боградский, Бейский, Усть-Абаканский, Аскизский, Алтайский районы - произошло ограничение электроснабжения. В совокупности это 62 населенных пункта, 30 233 жилых дома различной этажности. По информации компании "Россети Сибирь", в данный момент в Хакасии без света остаются 1500 человек.
"Без электричества - 1447 человек. Это 63 дома. Социально значимых объектов среди них нет", - сказал собеседник агентства.
В диспетчерской службе пояснили, что виной всему прошедший накануне ветер. На сайте системы оповещения Красноярского края сообщается, что в течение суток в центральных и южных районах региона местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду и более.
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Красноярский крайМинусинскАбаканПроисшествия
 
 
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