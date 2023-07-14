https://ria.ru/20230714/elektrichestvo-1884109426.html

На юге Красноярского края почти 1,5 тысячи человек остались без света

На юге Красноярского края почти 1,5 тысячи человек остались без света - РИА Новости, 14.07.2023

На юге Красноярского края почти 1,5 тысячи человек остались без света

На юге Красноярского края в Минусинске 1447 человек остались без света из-за ветра, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T06:42

2023-07-14T06:42

2023-07-14T06:42

красноярский край

минусинск

абакан

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 14 июл - РИА Новости. На юге Красноярского края в Минусинске 1447 человек остались без света из-за ветра, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города. Ране в соседней Хакасии из-за прошедшего урагана в восьми муниципальных образованиях - Абакан, Орджоникидзевский, Ширинский, Боградский, Бейский, Усть-Абаканский, Аскизский, Алтайский районы - произошло ограничение электроснабжения. В совокупности это 62 населенных пункта, 30 233 жилых дома различной этажности. По информации компании "Россети Сибирь", в данный момент в Хакасии без света остаются 1500 человек. "Без электричества - 1447 человек. Это 63 дома. Социально значимых объектов среди них нет", - сказал собеседник агентства. В диспетчерской службе пояснили, что виной всему прошедший накануне ветер. На сайте системы оповещения Красноярского края сообщается, что в течение суток в центральных и южных районах региона местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду и более.

https://ria.ru/20230710/voronezh-1883207095.html

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красноярский край, минусинск, абакан, происшествия