https://ria.ru/20230714/ekonomika-1884170423.html
В Кремле рассказали о мерах по защите экономики России от агрессии Запада
В Кремле рассказали о мерах по защите экономики России от агрессии Запада - РИА Новости, 14.07.2023
В Кремле рассказали о мерах по защите экономики России от агрессии Запада
Власти РФ на фоне агрессивных действий ряда стран в адрес России принимают меры для защиты российской экономики и российских компаний, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:54
2023-07-14T12:54
2023-07-14T12:54
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Власти РФ на фоне агрессивных действий ряда стран в адрес России принимают меры для защиты российской экономики и российских компаний, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Правительство действительно на фоне тех беспрецедентных, совершенно агрессивных действий в наш адрес в других странах, соответственно, мы принимаем меры для защиты нашей экономики, для защиты наших компаний, в первую очередь. Именно так нужно относиться к подобным решениям", - сказал Песков журналистам. Власти РФ определили десять условий для выхода иностранцев из российского бизнеса, среди них, в частности, говорится об ограничении срока действия разрешения на обратный выкуп российского актива, следует из выписки из решения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 7-го июля, опубликованной накануне на сайте Минфина России. Некоторые из условий для выхода уже были озвучены ранее, например, продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости; наличие независимой оценки рыночной стоимости активов; установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников); добровольное перечисление в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости активов, если продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости; обязательство заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины рыночной стоимости активов.
https://ria.ru/20230615/aktivy-1878399372.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о мерах по защите экономики России от агрессии Запада
Песков: власти принимают меры для защиты экономики России из-за агрессии Запада
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Власти РФ на фоне агрессивных действий ряда стран в адрес России принимают меры для защиты российской экономики и российских компаний, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Правительство действительно на фоне тех беспрецедентных, совершенно агрессивных действий в наш адрес в других странах, соответственно, мы принимаем меры для защиты нашей экономики, для защиты наших компаний, в первую очередь. Именно так нужно относиться к подобным решениям", - сказал Песков журналистам.
Власти РФ определили десять условий для выхода иностранцев из российского бизнеса, среди них, в частности, говорится об ограничении срока действия разрешения на обратный выкуп российского актива, следует из выписки из решения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 7-го июля, опубликованной накануне на сайте Минфина России.
Некоторые из условий для выхода уже были озвучены ранее, например, продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости; наличие независимой оценки рыночной стоимости активов; установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников); добровольное перечисление в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости активов, если продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости; обязательство заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины рыночной стоимости активов.
Песков прокомментировал статью FT об идее Кремля скупать иностранные активы