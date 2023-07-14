https://ria.ru/20230714/ekologiya-1884133669.html

ВЭБ.РФ профинансировал зеленые проекты на 1,1 трлн рублей

ВЭБ.РФ профинансировал зеленые проекты на 1,1 трлн рублей - РИА Новости, 14.07.2023

ВЭБ.РФ профинансировал зеленые проекты на 1,1 трлн рублей

ВЭБ.РФ подвел ключевые итоги 2022 года в области реализации ESG-стратегии и продлил вектор программы до 2030 года, говорится в отчете об устойчивом развитии за... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:42

2023-07-14T10:42

2023-07-14T12:12

россия

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ВЭБ.РФ подвел ключевые итоги 2022 года в области реализации ESG-стратегии и продлил вектор программы до 2030 года, говорится в отчете об устойчивом развитии за 2022 год, оказавшемся в распоряжении редакции. Главными итогами 2022 года стало согласование ESG-принципов до 2024 года и на перспективу до 2030 года, дорожной карты их реализации, а также утверждение декларация о политике устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса, следует из документа. Для реализации "E" (Environment) направления ВЭБ.РФ разместил в 2022 году дебютных зеленых биржевых облигаций на сумму 50 миллиардов рублей. Объем участия госкорпорации в финансировании зеленых и адаптационных проектов составил 1082,2 миллиарда рублей. Кроме того, доля социальных и зеленых облигаций, соответствующих международным стандартам ICMA, в расширенном инвестиционном портфеле ВЭБ.РФ достигла 10%, отмечено в документе. По итогам года ВЭБ.РФ принял участие в 28 зеленых проектах общей стоимостью 1454,2 миллиарда рублей, из которых 1082,2 миллиарда рублей – средства госкорпорации. Согласно стратегическим ориентирам корпорации по Е-направлению до конца 2030 года потенциальный объем зеленых проектов в России с участием ВЭБ.РФ должен достичь 19 триллионов рублей. Кроме того, принцип заботы об окружающей среде активно реализуется и внутри компании. ВЭБ.РФ успешно внедрил концепция "здорового офиса", предполагающую снижение потребления энергии, воды и бумаги, внедрение современных средств управления, контроля и оптимизации работы систем жизнеобеспечения, соответствие стандартам экологического строительства, а также применение инновационных технологий. В рамках развития "S" (Social) направления ESG-стратегии ВЭБ.РФ успешно поддерживает социальные проекты. Благодаря только одной программе обновления городского общественного транспорта в регионах, в которой участвует госкорпорация, на 15% снизится уровень ДТП, на 15%-20% сократиться времени поездки и создастся порядка шести тысяч рабочих мест, говорится в отчете. Всего в 2022 году Набсовет ВЭБ.РФ одобрил проекты в восьми российских городах с бюджетом 184,5 миллиарда рублей. Подписаны кредитные соглашения с пятью городами на сумму 112,3 миллиарда рублей. Программы, реализуемые ВЭБ.РФ, напрямую влияют на достижение национальных целей развития. В частности, модернизация общественного транспорта, системы водоснабжения, развитие дорожной инфраструктуры и переработка ТКО способствуют образованию комфортной и безопасной среды для жизни и сохранению здоровье и благополучия людей. Проекты строительства школ, развитие туристической инфраструктуры и модернизация региональных аэропортов дают возможности для самореализации и развитию талантов. Внедрение отечественного ПО в крупных компаниях и строительство дата-центра отвечает целям цифровой трансформации. Кроме того, ВЭБ.РФ играет значительную роль в кредитовании экономики страны. Кредитный портфель госкорпорации в 2022 году составил >5,5% от объема всех банковских займов и >11% от объема долгосрочных кредитов. В области инвестиций в основной капитал наблюдается существенное превышение допандемийных значений - >1% от инвестиций в основной капитал и >15% от банковского кредитования инвестиций в основной капитал. Поддержка российской экономики со стороны ВЭБ.РФ составляет 1,1% от ВВП. Объем финансирования несырьевого неэнергетического экспорта равен 3,3%. В целом, годового объема инвестиций госкорпорации в основной капитал за пять лет (2018-202 гг.) в инфраструктурные проекты (включая городскую инфраструктуру) вырос в 1,3 раза, а в проекты городской экономики – в 1,8 раз.

https://ria.ru/20230713/zayavki-1884071041.html

https://ria.ru/20230711/saratov-1883527781.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

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