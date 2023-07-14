https://ria.ru/20230714/ekipirovka-1884101893.html
МЧС рассказало об экипировке пожарных
МЧС рассказало об экипировке пожарных - РИА Новости, 14.07.2023
МЧС рассказало об экипировке пожарных
Каска пожарного при ударе в состоянии выдержать огромную нагрузку, приравненную к удару отбойного молотка, а его перчатки, так называемые краги, - выдержать... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T03:00
2023-07-14T03:00
2023-07-14T03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Каска пожарного при ударе в состоянии выдержать огромную нагрузку, приравненную к удару отбойного молотка, а его перчатки, так называемые краги, - выдержать температуру до 400 градусов, сообщает МЧС России. "Пожарная каска может выдержать нагрузку в 80 Дж. Это удар отбойного молотка", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства. Отмечается, что на сборы пожарного из состава дежурной смены при получении заявки о возгорании отводится всего 20 секунд. Его основная боевая одежда - брюки и куртка - могут выдержать при пожаре температуру до 300 градусов, а краги - брать в руки предметы, нагретые до 400 градусов. Пожарные сапоги, соответственно, защищают от огня при температуре до 200 градусов. "Пожарный топор - для вскрытия кровли, дверей, окон, и просто очень полезная вещь на пожаре", - резюмирует МЧС России.
https://ria.ru/20230713/shaydurikha-1883938726.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
МЧС рассказало об экипировке пожарных
МЧС: перчатки пожарного выносят до 400 градусов, каска выдерживает удар отбойного молотка
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Каска пожарного при ударе в состоянии выдержать огромную нагрузку, приравненную к удару отбойного молотка, а его перчатки, так называемые краги, - выдержать температуру до 400 градусов, сообщает МЧС России.
«
"Пожарная каска может выдержать нагрузку в 80 Дж. Это удар отбойного молотка", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства.
Отмечается, что на сборы пожарного из состава дежурной смены при получении заявки о возгорании отводится всего 20 секунд. Его основная боевая одежда - брюки и куртка - могут выдержать при пожаре температуру до 300 градусов, а краги - брать в руки предметы, нагретые до 400 градусов. Пожарные сапоги, соответственно, защищают от огня при температуре до 200 градусов.
"Пожарный топор - для вскрытия кровли, дверей, окон, и просто очень полезная вещь на пожаре", - резюмирует МЧС России.
Стали известны подробности пожара в свердловской Шайдурихе