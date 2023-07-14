https://ria.ru/20230714/ekipirovka-1884101893.html

МЧС рассказало об экипировке пожарных

МЧС рассказало об экипировке пожарных - РИА Новости, 14.07.2023

МЧС рассказало об экипировке пожарных

Каска пожарного при ударе в состоянии выдержать огромную нагрузку, приравненную к удару отбойного молотка, а его перчатки, так называемые краги, - выдержать... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T03:00

2023-07-14T03:00

2023-07-14T03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Каска пожарного при ударе в состоянии выдержать огромную нагрузку, приравненную к удару отбойного молотка, а его перчатки, так называемые краги, - выдержать температуру до 400 градусов, сообщает МЧС России. "Пожарная каска может выдержать нагрузку в 80 Дж. Это удар отбойного молотка", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства. Отмечается, что на сборы пожарного из состава дежурной смены при получении заявки о возгорании отводится всего 20 секунд. Его основная боевая одежда - брюки и куртка - могут выдержать при пожаре температуру до 300 градусов, а краги - брать в руки предметы, нагретые до 400 градусов. Пожарные сапоги, соответственно, защищают от огня при температуре до 200 градусов. "Пожарный топор - для вскрытия кровли, дверей, окон, и просто очень полезная вещь на пожаре", - резюмирует МЧС России.

https://ria.ru/20230713/shaydurikha-1883938726.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия