https://ria.ru/20230714/ekaterinburg-1884112713.html

Екатеринбург накрыл смог от природных пожаров

Екатеринбург накрыл смог от природных пожаров - РИА Новости, 14.07.2023

Екатеринбург накрыл смог от природных пожаров

Запах гари и смог от природных пожаров в Свердловской области накрыл Екатеринбург, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T08:14

2023-07-14T08:14

2023-07-14T08:14

происшествия

свердловская область

екатеринбург

евгений куйвашев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Запах гари и смог от природных пожаров в Свердловской области накрыл Екатеринбург, передает корреспондент РИА Новости. По данным синоптиков, 14 июля в уральской столице установилась облачная погода, местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. В связи с задымлением от лесных пожаров региональное управление Роспотребнадзора организовало мониторинг качества атмосферного воздуха. Как сообщает департамент информполитики региона, в настоящее время природные пожары действуют на общей площади 2,6 тысячи гектаров в 17 муниципалитетах области. Борьбу с огнем ведут более 800 человек, привлечены три вертолета Ми-8, самолет-амфибия Бе-200 и 192 единицы наземной техники. Один из крупных пожаров, произошедший в селе Шайдуриха, уничтожил 41 строение, из них 13 домов – в которых постоянно проживали люди. В четверг спасатели локализовали возгорание на площади 4,1 тысячи квадратных метров, утром в пятницу было объявлено о его полной ликвидации. В результате происшествия погиб один человек, еще двое получили ожоги. Из-за серьезной пожарной обстановки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 13 июля ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах.

https://ria.ru/20230713/shaydurikha-1883938726.html

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, свердловская область, екатеринбург, евгений куйвашев