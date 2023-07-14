https://ria.ru/20230714/drg-1884112868.html

На Краснолиманском направлении уничтожили украинскую ДРГ

На Краснолиманском направлении уничтожили украинскую ДРГ - РИА Новости, 14.07.2023

На Краснолиманском направлении уничтожили украинскую ДРГ

Вооруженные силы РФ пресекли работу украинской ДРГ между населенными пунктами Терны и Невское на краснолиманском участке фронта, киевские силовики были... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T08:15

2023-07-14T08:15

2023-07-14T08:15

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ пресекли работу украинской ДРГ между населенными пунктами Терны и Невское на краснолиманском участке фронта, киевские силовики были обнаружены и уничтожены, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинская ДРГ, используя рельеф местности и под огневым прикрытием своей артиллерии, попыталась проникнуть в тыл наших подразделений между населенными пунктами Терны и Невское, благодаря своевременному обнаружению группа из 12 военнослужащих была уничтожена", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что удар по диверсантам был нанесен из тяжелой огнеметной системы ТОС "Солнцепек". В четверг в Минобороны России сообщало, что группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила три атаки украинских войск на краснолиманском направлении, уничтожила до 90 украинских военных и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20230714/ukraina-1884086679.html

россия

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность