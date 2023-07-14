Рейтинг@Mail.ru
На Краснолиманском направлении уничтожили украинскую ДРГ - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:15 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/drg-1884112868.html
На Краснолиманском направлении уничтожили украинскую ДРГ
На Краснолиманском направлении уничтожили украинскую ДРГ - РИА Новости, 14.07.2023
На Краснолиманском направлении уничтожили украинскую ДРГ
Вооруженные силы РФ пресекли работу украинской ДРГ между населенными пунктами Терны и Невское на краснолиманском участке фронта, киевские силовики были... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T08:15
2023-07-14T08:15
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881478623_0:56:3434:1987_1920x0_80_0_0_6ae2648ade5620cd87dac247f8c04bda.jpg
ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ пресекли работу украинской ДРГ между населенными пунктами Терны и Невское на краснолиманском участке фронта, киевские силовики были обнаружены и уничтожены, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинская ДРГ, используя рельеф местности и под огневым прикрытием своей артиллерии, попыталась проникнуть в тыл наших подразделений между населенными пунктами Терны и Невское, благодаря своевременному обнаружению группа из 12 военнослужащих была уничтожена", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что удар по диверсантам был нанесен из тяжелой огнеметной системы ТОС "Солнцепек". В четверг в Минобороны России сообщало, что группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила три атаки украинских войск на краснолиманском направлении, уничтожила до 90 украинских военных и 10 единиц техники.
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884086679.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881478623_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_8b6d73d7048f9ae5cd2e16105801003d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
На Краснолиманском направлении уничтожили украинскую ДРГ

Марочко: российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ пресекли работу украинской ДРГ между населенными пунктами Терны и Невское на краснолиманском участке фронта, киевские силовики были обнаружены и уничтожены, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Украинская ДРГ, используя рельеф местности и под огневым прикрытием своей артиллерии, попыталась проникнуть в тыл наших подразделений между населенными пунктами Терны и Невское, благодаря своевременному обнаружению группа из 12 военнослужащих была уничтожена", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко уточнил, что удар по диверсантам был нанесен из тяжелой огнеметной системы ТОС "Солнцепек".
В четверг в Минобороны России сообщало, что группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила три атаки украинских войск на краснолиманском направлении, уничтожила до 90 украинских военных и 10 единиц техники.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Беззубой Европе грозит война с Украиной
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала