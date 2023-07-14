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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево - РИА Новости, 14.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево

Украинские войска выпустили двадцать четыре снаряда калибра 155 и 152 миллиметра по Донецку, Макеевке и поселку Зайцево за 20 минут, сообщило в пятницу... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:31

2023-07-14T10:31

2023-07-14T10:31

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили двадцать четыре снаряда калибра 155 и 152 миллиметра по Донецку, Макеевке и поселку Зайцево за 20 минут, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 09:45 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении. В 9.55 еще шесть таких же снарядов были выпущены по Петровскому району Донецка, в 10.05 обстреляли Зайцево семью снарядами калибра 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230713/obstrel-1884033252.html

https://ria.ru/20230714/donetsk-1884121235.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато