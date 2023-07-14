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Воробьев: доходы Подмосковья выросли на 14% за первое полугодие - РИА Новости, 14.07.2023
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Новости Подмосковья
 
12:10 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/dokhody-1884157387.html
Воробьев: доходы Подмосковья выросли на 14% за первое полугодие
Воробьев: доходы Подмосковья выросли на 14% за первое полугодие - РИА Новости, 14.07.2023
Воробьев: доходы Подмосковья выросли на 14% за первое полугодие
Консолидированный бюджет Подмосковья за первые шесть месяцев текущего года пополнился на 489 миллиардов рублей, это составило 14%-ый прирост по сравнению с 2022 РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:10
2023-07-14T12:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Консолидированный бюджет Подмосковья за первые шесть месяцев текущего года пополнился на 489 миллиардов рублей, это составило 14%-ый прирост по сравнению с 2022 годом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с руководителем УФНС России по Московской области Екатериной Макаровой. "За шесть месяцев в консолидированный бюджет Подмосковья поступило 489 млрд рублей. Это на 14% больше, чем в 2022-м. Положительная динамика наблюдается и по налогу на прибыль. Ежегодно этот показатель увеличивается. В 2023-м - уже 176,3 млрд. Во многом это результат оживления экономики - роста выручки промышленных производств, выравнивания показателей в логистике, финансовом секторе", - отметил Воробьев, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. По данным ведомства, первостепенными бюджетообразующими источниками в регионе являются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. На их долю приходится 69%. Второй по объему бюджетообразующий источник собственных доходов - НДФЛ (159 миллиардов рублей). Прирост за шесть месяцев - 5%. Также в ходе встречи Макарова ознакомила губернатора с ходом эксперимента по внедрению специального налогового режима "Автоматизированная УСН". Он позволит налогоплательщику не предоставлять отчет самостоятельно, так как налоговые обязательства рассчитают сами налоговики на основании данных банков, контрольно-кассовой техники и личных кабинетов. На сегодняшний день в эксперименте принимают участие 3 тысячи налогоплательщиков Подмосковья.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев: доходы Подмосковья выросли на 14% за первое полугодие

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Консолидированный бюджет Подмосковья за первые шесть месяцев текущего года пополнился на 489 миллиардов рублей, это составило 14%-ый прирост по сравнению с 2022 годом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с руководителем УФНС России по Московской области Екатериной Макаровой.
"За шесть месяцев в консолидированный бюджет Подмосковья поступило 489 млрд рублей. Это на 14% больше, чем в 2022-м. Положительная динамика наблюдается и по налогу на прибыль. Ежегодно этот показатель увеличивается. В 2023-м - уже 176,3 млрд. Во многом это результат оживления экономики - роста выручки промышленных производств, выравнивания показателей в логистике, финансовом секторе", - отметил Воробьев, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
По данным ведомства, первостепенными бюджетообразующими источниками в регионе являются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. На их долю приходится 69%. Второй по объему бюджетообразующий источник собственных доходов - НДФЛ (159 миллиардов рублей). Прирост за шесть месяцев - 5%.
Также в ходе встречи Макарова ознакомила губернатора с ходом эксперимента по внедрению специального налогового режима "Автоматизированная УСН". Он позволит налогоплательщику не предоставлять отчет самостоятельно, так как налоговые обязательства рассчитают сами налоговики на основании данных банков, контрольно-кассовой техники и личных кабинетов. На сегодняшний день в эксперименте принимают участие 3 тысячи налогоплательщиков Подмосковья.
Дом правительства Московской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2019
Собственные доходы Подмосковья могут достичь в 2024 году триллиона рублей
30 мая 2019, 14:03
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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