https://ria.ru/20230714/chernyshev-1884159390.html
Депутат Чернышов попал в ДТП
Депутат Чернышов попал в ДТП - РИА Новости, 14.07.2023
Депутат Чернышов попал в ДТП
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что попал в ДТП – сам он чувствует себя нормально, других пострадавших... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:20
2023-07-14T12:20
2023-07-14T12:20
происшествия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что попал в ДТП – сам он чувствует себя нормально, других пострадавших нет. По его словам, он находился на заднем сиденье служебной машины и говорил по телефону, когда произошел удар. "Сам не понял, что произошло - получил удар плюс старая травма (руки –ред.), поэтому буду ходить с лангеткой. Цел и практически невредим, других пострадавших, к счастью, нет. Врачи и другие службы сработали профессионально", - сообщил политик, отметив, что через несколько дней "будет в строю". В своем телеграм-канале Чернышов также рассказал об этой истории и поблагодарил за слова поддержки. Он отметил, что вынужденную паузу в несколько дней использует для доработки предвыборной программы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр
Происшествия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР
Депутат Чернышов попал в ДТП
Вице-спикер Госдумы Чернышов сообщил, что попал в ДТП, но чувствует себя нормально
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что попал в ДТП – сам он чувствует себя нормально, других пострадавших нет.
По его словам, он находился на заднем сиденье служебной машины и говорил по телефону, когда произошел удар.
"Сам не понял, что произошло - получил удар плюс старая травма (руки –ред.), поэтому буду ходить с лангеткой. Цел и практически невредим, других пострадавших, к счастью, нет. Врачи и другие службы сработали профессионально", - сообщил политик, отметив, что через несколько дней "будет в строю".
В своем телеграм-канале
Чернышов также рассказал об этой истории и поблагодарил за слова поддержки. Он отметил, что вынужденную паузу в несколько дней использует для доработки предвыборной программы.