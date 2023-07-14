https://ria.ru/20230714/chernyshev-1884159390.html

Депутат Чернышов попал в ДТП

Депутат Чернышов попал в ДТП - РИА Новости, 14.07.2023

Депутат Чернышов попал в ДТП

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что попал в ДТП – сам он чувствует себя нормально, других пострадавших... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:20

2023-07-14T12:20

2023-07-14T12:20

происшествия

борис чернышов (депутат)

госдума рф

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155733/21/1557332155_0:0:2674:1504_1920x0_80_0_0_5557ee2d0e2ccb53e0bb3656ea23dbf7.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что попал в ДТП – сам он чувствует себя нормально, других пострадавших нет. По его словам, он находился на заднем сиденье служебной машины и говорил по телефону, когда произошел удар. "Сам не понял, что произошло - получил удар плюс старая травма (руки –ред.), поэтому буду ходить с лангеткой. Цел и практически невредим, других пострадавших, к счастью, нет. Врачи и другие службы сработали профессионально", - сообщил политик, отметив, что через несколько дней "будет в строю". В своем телеграм-канале Чернышов также рассказал об этой истории и поблагодарил за слова поддержки. Он отметил, что вынужденную паузу в несколько дней использует для доработки предвыборной программы.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр