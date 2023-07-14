https://ria.ru/20230714/chelyabinsk-1884117464.html

Смог от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Челябинска

Смог от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Челябинска - РИА Новости, 14.07.2023

Смог от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Челябинска

Смог от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Челябинска, сообщила пресс-служба Минэкологии Челябинской области. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T09:16

2023-07-14T09:16

2023-07-14T09:16

происшествия

челябинск

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Смог от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Челябинска, сообщила пресс-служба Минэкологии Челябинской области. "Сегодня утром в столице Южного Урала и некоторых городах нашей области ощущается запах гари. Это связано с сильнейшими пожарами в Свердловской области, на территории которой введен режим ЧС (режим ЧС в лесах - ред.). В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка", - говорится в сообщении. По информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, утром в пятницу на постах наблюдений фиксировались разовые превышения предельно допустимых концентраций по формальдегиду до 1,16 раза, что "также характерно при горении зеленых насаждений". Концентраций с высокими или экстремальными уровнями загрязнений воздуха не зарегистрировано, подчеркивают в пресс-службе. Ранее сообщалось, что запах гари и смог от природных пожаров в Свердловской области накрыл Екатеринбург. По сведениям департамента информполитики уральского региона, в настоящее время природные пожары действуют на общей площади 2,6 тысячи гектаров в 17 муниципалитетах. Из-за серьезной пожарной обстановки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 13 июля ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах.

https://ria.ru/20230714/pozhary-1884116889.html

челябинск

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, челябинск, свердловская область