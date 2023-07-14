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Смог от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Челябинска
Смог от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Челябинска - РИА Новости, 14.07.2023
Смог от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Челябинска
Смог от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Челябинска, сообщила пресс-служба Минэкологии Челябинской области. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:16
2023-07-14T09:16
2023-07-14T09:16
происшествия
челябинск
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Смог от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Челябинска, сообщила пресс-служба Минэкологии Челябинской области. "Сегодня утром в столице Южного Урала и некоторых городах нашей области ощущается запах гари. Это связано с сильнейшими пожарами в Свердловской области, на территории которой введен режим ЧС (режим ЧС в лесах - ред.). В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка", - говорится в сообщении. По информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, утром в пятницу на постах наблюдений фиксировались разовые превышения предельно допустимых концентраций по формальдегиду до 1,16 раза, что "также характерно при горении зеленых насаждений". Концентраций с высокими или экстремальными уровнями загрязнений воздуха не зарегистрировано, подчеркивают в пресс-службе. Ранее сообщалось, что запах гари и смог от природных пожаров в Свердловской области накрыл Екатеринбург. По сведениям департамента информполитики уральского региона, в настоящее время природные пожары действуют на общей площади 2,6 тысячи гектаров в 17 муниципалитетах. Из-за серьезной пожарной обстановки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 13 июля ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, свердловская область
Происшествия, Челябинск, Свердловская область
Смог от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Челябинска
Смог и дымка от лесных пожаров в Свердловской области добрались до Челябинска
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл - РИА Новости.
Смог от лесных пожаров в Свердловской области добрался до Челябинска, сообщила
пресс-служба Минэкологии Челябинской области.
"Сегодня утром в столице Южного Урала и некоторых городах нашей области ощущается запах гари. Это связано с сильнейшими пожарами в Свердловской области, на территории которой введен режим ЧС (режим ЧС в лесах - ред.). В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка", - говорится в сообщении.
По информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, утром в пятницу на постах наблюдений фиксировались разовые превышения предельно допустимых концентраций по формальдегиду до 1,16 раза, что "также характерно при горении зеленых насаждений". Концентраций с высокими или экстремальными уровнями загрязнений воздуха не зарегистрировано, подчеркивают в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что запах гари и смог от природных пожаров в Свердловской области накрыл Екатеринбург
. По сведениям департамента информполитики уральского региона, в настоящее время природные пожары действуют на общей площади 2,6 тысячи гектаров в 17 муниципалитетах. Из-за серьезной пожарной обстановки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
с 13 июля ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах.
В России за сутки потушили 86 природных пожаров