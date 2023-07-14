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В Киеве назвали сумму, поступившую в госбюджет с начала года - РИА Новости, 14.07.2023
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19:13 14.07.2023 (обновлено: 19:54 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/byudzhet-1884288437.html
В Киеве назвали сумму, поступившую в госбюджет с начала года
В Киеве назвали сумму, поступившую в госбюджет с начала года - РИА Новости, 14.07.2023
В Киеве назвали сумму, поступившую в госбюджет с начала года
Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в общий фонд госбюджета Украины за первое полугодие поступило почти 870 миллиардов гривен (около 23,5 миллиарда... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T19:13
2023-07-14T19:54
украина
киев
денис шмыгаль
верховная рада украины
даниил гетманцев
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в общий фонд госбюджета Украины за первое полугодие поступило почти 870 миллиардов гривен (около 23,5 миллиарда долларов).В начале июля депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что расходы бюджета Украины в июне превысили доходы на 20 миллиардов гривен (541,6 миллиона долларов)."В январе – июне в общий фонд госбюджета поступило почти 870 миллиардов гривен (23,5 миллиарда долларов – ред.), 600 миллиардов (16,2 миллиарда долларов – ред.)– это налоговые поступления и 270 миллиардов (7,3 миллиарда долларов – ред.) – это гранты от международных партнеров. Всего по итогам первого полугодия в разные фонды госбюджета поступило 1,3 триллиона гривен (35,3 миллиарда долларов – ред.) налогов, сборов и других платежей", - сказал Шмыгаль на заседании кабмина, видео которого он выложил в своем Telegram-канале.По его словам, около половины всех поступлений шло на оборону.Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов.Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
https://ria.ru/20230713/defitsit-1884082934.html
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украина, киев, денис шмыгаль, верховная рада украины, даниил гетманцев
Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Даниил Гетманцев
В Киеве назвали сумму, поступившую в госбюджет с начала года

Шмыгаль: в госбюджет Украины с начала года поступило 23,5 миллиарда долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в общий фонд госбюджета Украины за первое полугодие поступило почти 870 миллиардов гривен (около 23,5 миллиарда долларов).
В начале июля депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что расходы бюджета Украины в июне превысили доходы на 20 миллиардов гривен (541,6 миллиона долларов).
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"В январе – июне в общий фонд госбюджета поступило почти 870 миллиардов гривен (23,5 миллиарда долларов – ред.), 600 миллиардов (16,2 миллиарда долларов – ред.)– это налоговые поступления и 270 миллиардов (7,3 миллиарда долларов – ред.) – это гранты от международных партнеров. Всего по итогам первого полугодия в разные фонды госбюджета поступило 1,3 триллиона гривен (35,3 миллиарда долларов – ред.) налогов, сборов и других платежей", - сказал Шмыгаль на заседании кабмина, видео которого он выложил в своем Telegram-канале.
По его словам, около половины всех поступлений шло на оборону.
Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.
Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов.
Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
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УкраинаКиевДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныДаниил Гетманцев
 
 
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