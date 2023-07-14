https://ria.ru/20230714/byudzhet-1884272895.html
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2024 год
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2024 год - РИА Новости, 14.07.2023
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2024 год
Палата представителей США в пятницу одобрила проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год на сумму порядка 886 миллиардов долларов, свидетельствуют... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:14
2023-07-14T18:14
2023-07-14T19:48
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Палата представителей США в пятницу одобрила проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год на сумму порядка 886 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты прошедшего голосования.В поддержку данного проекта высказались 219 из проголосовавших конгрессменов, против него – 210. Голосование состоялось после рассмотрения сотен поправок в палате, где по результатам последних промежуточных выборов республиканцы имеют большинство мест.В минувшем месяце сенатский комитет по вооруженным силам завершил согласование собственного проекта оборонного бюджета и в июле предоставил его версию на рассмотрение всему составу палаты. Данная версия также предполагает выделение на связанные с обороной расходы примерно 886 миллиардов долларов.Обеим палатам Конгресса необходимо согласовать одну и ту же версию законопроекта о бюджете Пентагона на следующий год, прежде чем он поступит на подпись к президенту Джо Байдену. Разногласия по поводу тех или иных пунктов или формулировок предполагается разрешить при помощи специальной комиссии, которая рассмотрит обе версии бюджета (сенатскую и от Палаты представителей), после чего сведет их к единому варианту.Окончательный проект документа, в свою очередь, также должен пройти новый раунд голосований и заручиться поддержкой большинства как в Палате представителей, которую контролируют республиканцы, так и в Сенате, где правят бал демократы.
https://ria.ru/20230621/pentagon-1879584523.html
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сша, в мире, экономика, министерство обороны сша, джо байден
США, В мире, Экономика, Министерство обороны США, Джо Байден
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2024 год
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета в 886 миллиардов долларов
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Палата представителей США в пятницу одобрила проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год на сумму порядка 886 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты прошедшего голосования.
В поддержку данного проекта высказались 219 из проголосовавших конгрессменов, против него – 210. Голосование состоялось после рассмотрения сотен поправок в палате, где по результатам последних промежуточных выборов республиканцы имеют большинство мест.
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В минувшем месяце сенатский комитет по вооруженным силам завершил согласование собственного проекта оборонного бюджета и в июле предоставил его версию на рассмотрение всему составу палаты. Данная версия также предполагает выделение на связанные с обороной расходы примерно 886 миллиардов долларов.
Обеим палатам Конгресса необходимо согласовать одну и ту же версию законопроекта о бюджете Пентагона
на следующий год, прежде чем он поступит на подпись к президенту Джо Байдену
. Разногласия по поводу тех или иных пунктов или формулировок предполагается разрешить при помощи специальной комиссии, которая рассмотрит обе версии бюджета (сенатскую и от Палаты представителей), после чего сведет их к единому варианту.
Окончательный проект документа, в свою очередь, также должен пройти новый раунд голосований и заручиться поддержкой большинства как в Палате представителей, которую контролируют республиканцы, так и в Сенате, где правят бал демократы.
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