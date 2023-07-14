https://ria.ru/20230714/blokada-1884113191.html
Первое слушание по водной блокаде Крыма Украиной состоится 31 июля
Первое слушание по водной блокаде Крыма Украиной состоится 31 июля - РИА Новости, 14.07.2023
Первое слушание по водной блокаде Крыма Украиной состоится 31 июля
Первое слушание в суде по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T08:18
2023-07-14T08:18
2023-07-14T08:18
украина
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Первое слушание в суде по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в телеграм-канале. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей. При этом, если к иску присоединиться частные организации и индивидуальные предприниматели, которые пострадали от блокады, что ущерб может превысить триллион рублей. "Первое слушание по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля в Арбитражном суде", - написал Константинов. По его словам, на нем планируется рассмотреть вопрос привлечения к участию в процессе в качестве третьих лиц, в том числе крымского парламента. "Предварительно, затем в сентябре дело планируется рассмотреть по существу", - подчеркнул Константинов. Кроме того, по его словам, юристы готовят типовое исковое заявление для юридических лиц, которые в результате водной блокады понесли убытки. "В том числе это такие предприятия, как Крымский содовый завод, завод "Титан" и другие", - подчеркнул глава парламента. Кроме того, по его словам, также готовятся проекты типовых исковых заявлений для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые пострадали вследствие водной блокады. "До конца июля мы планируем завершить всю организационную работу. Затем для тех, кто изъявит желание подать иск, планируется проводить консультации, уточнять порядок подачи заявлений в суд", - отметил Константинов. По его словам, ущерб, нанесенный Крыму и крымчанам "террористическим образованием Украина" будет посчитан до копейки. "Со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы в полном объёме взыскать компенсацию с этой банды", - подчеркнул глава парламента. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
https://ria.ru/20230714/biznes-1884099956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, владимир константинов, республика крым
Украина, Владимир Константинов, Республика Крым
Первое слушание по водной блокаде Крыма Украиной состоится 31 июля
Первое слушание в суде по организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости.
Первое слушание в суде по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в телеграм-канале
.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву
более чем на 152 миллиарда рублей. При этом, если к иску присоединиться частные организации и индивидуальные предприниматели, которые пострадали от блокады, что ущерб может превысить триллион рублей.
"Первое слушание по делу об организации Украиной водной блокады Крыма состоится 31 июля в Арбитражном суде", - написал Константинов.
По его словам, на нем планируется рассмотреть вопрос привлечения к участию в процессе в качестве третьих лиц, в том числе крымского парламента.
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"Предварительно, затем в сентябре дело планируется рассмотреть по существу", - подчеркнул Константинов.
Кроме того, по его словам, юристы готовят типовое исковое заявление для юридических лиц, которые в результате водной блокады понесли убытки.
"В том числе это такие предприятия, как Крымский содовый завод, завод "Титан" и другие", - подчеркнул глава парламента.
Кроме того, по его словам, также готовятся проекты типовых исковых заявлений для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые пострадали вследствие водной блокады.
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"До конца июля мы планируем завершить всю организационную работу. Затем для тех, кто изъявит желание подать иск, планируется проводить консультации, уточнять порядок подачи заявлений в суд", - отметил Константинов.
По его словам, ущерб, нанесенный Крыму и крымчанам "террористическим образованием Украина" будет посчитан до копейки.
"Со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы в полном объёме взыскать компенсацию с этой банды", - подчеркнул глава парламента.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией
подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
Ущерб Крыму от водной блокады может превысить триллион рублей