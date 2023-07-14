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Блинкен рассказал о своих переговорах с Ван И в Джакарте - РИА Новости, 14.07.2023
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18:12 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/blinken-1884272688.html
Блинкен рассказал о своих переговорах с Ван И в Джакарте
Блинкен рассказал о своих переговорах с Ван И в Джакарте - РИА Новости, 14.07.2023
Блинкен рассказал о своих переговорах с Ван И в Джакарте
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провел в Джакарте откровенные и конструктивные переговоры с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:12
2023-07-14T18:12
в мире
сша
энтони блинкен
китай
цены на нефть
джакарта
ван и (политик)
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провел в Джакарте откровенные и конструктивные переговоры с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. "Накануне мы с директором Ван И провели откровенные и конструктивные дискуссии по ряду двухсторонних, глобальных и региональных вопросов", - сказал Блинкен на пресс-конференции в индонезийской столице, где госсекретарь находится с официальным визитом. Как сообщил госсекретарь США, в ходе переговоров стороны обсудили, среди прочего, ситуацию в Тайваньском проливе и на Украине. По заверениям главы американской дипломатии, Вашингтон, несмотря на ряд существенных разногласий в отношениях с Пекином, готов совместно работать над разрешением глобальных проблем. Блинкен посетил Китай в конце июня. Этот визит стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в КНР и был направлен на улучшение отношений между странами, которые значительно ухудшились из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
https://ria.ru/20230714/kiberbezopasnost-1884215618.html
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в мире, сша, энтони блинкен, китай, цены на нефть, джакарта, ван и (политик)
В мире, США, Энтони Блинкен, Китай, Цены на нефть, Джакарта, Ван И (политик)
Блинкен рассказал о своих переговорах с Ван И в Джакарте

Блинкен назвал переговоры с Ван И в Джакарте конструктивными и откровенными

© AP Photo / Dita AlangkaraГоссекретарь США Энтони Блинкен приветствует главу внешнеполитического ведомства Коммунистической партии Китая Ван И во время их двусторонней встречи в Джакарте
Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствует главу внешнеполитического ведомства Коммунистической партии Китая Ван И во время их двусторонней встречи в Джакарте - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Dita Alangkara
Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствует главу внешнеполитического ведомства Коммунистической партии Китая Ван И во время их двусторонней встречи в Джакарте. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провел в Джакарте откровенные и конструктивные переговоры с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.
"Накануне мы с директором Ван И провели откровенные и конструктивные дискуссии по ряду двухсторонних, глобальных и региональных вопросов", - сказал Блинкен на пресс-конференции в индонезийской столице, где госсекретарь находится с официальным визитом.
Центр исследований киберпространства в Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
СМИ: Блинкен предупредил КНР о последствиях за нарушения кибербезопасности
14:48
Как сообщил госсекретарь США, в ходе переговоров стороны обсудили, среди прочего, ситуацию в Тайваньском проливе и на Украине. По заверениям главы американской дипломатии, Вашингтон, несмотря на ряд существенных разногласий в отношениях с Пекином, готов совместно работать над разрешением глобальных проблем.
Блинкен посетил Китай в конце июня. Этот визит стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в КНР и был направлен на улучшение отношений между странами, которые значительно ухудшились из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
США заинтересованы в продлении зерновой сделки, заявил Блинкен
16:59
 
В миреСШАЭнтони БлинкенКитайЦены на нефтьДжакартаВан И (политик)
 
 
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