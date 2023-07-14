https://ria.ru/20230714/blinken-1884272688.html

Блинкен рассказал о своих переговорах с Ван И в Джакарте

Блинкен рассказал о своих переговорах с Ван И в Джакарте - РИА Новости, 14.07.2023

Блинкен рассказал о своих переговорах с Ван И в Джакарте

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провел в Джакарте откровенные и конструктивные переговоры с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T18:12

2023-07-14T18:12

2023-07-14T18:12

в мире

сша

энтони блинкен

китай

цены на нефть

джакарта

ван и (политик)

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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провел в Джакарте откровенные и конструктивные переговоры с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. "Накануне мы с директором Ван И провели откровенные и конструктивные дискуссии по ряду двухсторонних, глобальных и региональных вопросов", - сказал Блинкен на пресс-конференции в индонезийской столице, где госсекретарь находится с официальным визитом. Как сообщил госсекретарь США, в ходе переговоров стороны обсудили, среди прочего, ситуацию в Тайваньском проливе и на Украине. По заверениям главы американской дипломатии, Вашингтон, несмотря на ряд существенных разногласий в отношениях с Пекином, готов совместно работать над разрешением глобальных проблем. Блинкен посетил Китай в конце июня. Этот визит стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в КНР и был направлен на улучшение отношений между странами, которые значительно ухудшились из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.

https://ria.ru/20230714/kiberbezopasnost-1884215618.html

https://ria.ru/20230714/sdelka-1884255097.html

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китай

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в мире, сша, энтони блинкен, китай, цены на нефть, джакарта, ван и (политик)