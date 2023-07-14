Блинкен рассказал о своих переговорах с Ван И в Джакарте
Блинкен назвал переговоры с Ван И в Джакарте конструктивными и откровенными
© AP Photo / Dita AlangkaraГоссекретарь США Энтони Блинкен приветствует главу внешнеполитического ведомства Коммунистической партии Китая Ван И во время их двусторонней встречи в Джакарте
© AP Photo / Dita Alangkara
Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствует главу внешнеполитического ведомства Коммунистической партии Китая Ван И во время их двусторонней встречи в Джакарте. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провел в Джакарте откровенные и конструктивные переговоры с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.
"Накануне мы с директором Ван И провели откровенные и конструктивные дискуссии по ряду двухсторонних, глобальных и региональных вопросов", - сказал Блинкен на пресс-конференции в индонезийской столице, где госсекретарь находится с официальным визитом.
Как сообщил госсекретарь США, в ходе переговоров стороны обсудили, среди прочего, ситуацию в Тайваньском проливе и на Украине. По заверениям главы американской дипломатии, Вашингтон, несмотря на ряд существенных разногласий в отношениях с Пекином, готов совместно работать над разрешением глобальных проблем.
Блинкен посетил Китай в конце июня. Этот визит стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в КНР и был направлен на улучшение отношений между странами, которые значительно ухудшились из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.