https://ria.ru/20230714/biznes-1884099956.html

В Крыму призвали бизнес примкнуть к процессу об ущербе от водной блокады

В Крыму призвали бизнес примкнуть к процессу об ущербе от водной блокады - РИА Новости, 14.07.2023

В Крыму призвали бизнес примкнуть к процессу об ущербе от водной блокады

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал бизнес Крыма, пострадавший от водной блокады, устроенной Украиной, подготовить иски и присоединиться к... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T02:20

2023-07-14T02:20

2023-07-14T02:20

владимир константинов

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал бизнес Крыма, пострадавший от водной блокады, устроенной Украиной, подготовить иски и присоединиться к судебному процессу о возмещении ущерба. Ранее Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей. "Мы предлагаем юридическим лицам, предпринимателям поддержать нашу идею и сформировать свои иски, определить ущерб, который был нанесен их предприятиям водной блокадой, организованной Украиной", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, сейчас разрабатывается типовая форма такого иска, которая затем будет направлена через органы исполнительной власти крымским предпринимателям. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.

https://ria.ru/20230712/krym-1883654733.html

https://ria.ru/20230710/krym-1883371201.html

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владимир константинов, украина, россия