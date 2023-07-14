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В Крыму призвали бизнес примкнуть к процессу об ущербе от водной блокады
В Крыму призвали бизнес примкнуть к процессу об ущербе от водной блокады - РИА Новости, 14.07.2023
В Крыму призвали бизнес примкнуть к процессу об ущербе от водной блокады
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал бизнес Крыма, пострадавший от водной блокады, устроенной Украиной, подготовить иски и присоединиться к... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T02:20
2023-07-14T02:20
2023-07-14T02:20
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал бизнес Крыма, пострадавший от водной блокады, устроенной Украиной, подготовить иски и присоединиться к судебному процессу о возмещении ущерба. Ранее Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей. "Мы предлагаем юридическим лицам, предпринимателям поддержать нашу идею и сформировать свои иски, определить ущерб, который был нанесен их предприятиям водной блокадой, организованной Украиной", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, сейчас разрабатывается типовая форма такого иска, которая затем будет направлена через органы исполнительной власти крымским предпринимателям. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
https://ria.ru/20230712/krym-1883654733.html
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владимир константинов, украина, россия
Владимир Константинов, Украина, Россия
В Крыму призвали бизнес примкнуть к процессу об ущербе от водной блокады
В Крыму призвали бизнес, пострадавший от водной блокады, примкнуть к процессу об ущербе
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал бизнес Крыма, пострадавший от водной блокады, устроенной Украиной, подготовить иски и присоединиться к судебному процессу о возмещении ущерба.
Ранее Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей.
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"Мы предлагаем юридическим лицам, предпринимателям поддержать нашу идею и сформировать свои иски, определить ущерб, который был нанесен их предприятиям водной блокадой, организованной Украиной", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, сейчас разрабатывается типовая форма такого иска, которая затем будет направлена через органы исполнительной власти крымским предпринимателям.
Украина
обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией
подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
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