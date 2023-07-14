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Для обеспечения безопасности АЭС приняты все меры, заявил Лихачев - РИА Новости, 14.07.2023
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09:49 14.07.2023 (обновлено: 09:54 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/bezopasnost-1884121413.html
Для обеспечения безопасности АЭС приняты все меры, заявил Лихачев
Для обеспечения безопасности АЭС приняты все меры, заявил Лихачев - РИА Новости, 14.07.2023
Для обеспечения безопасности АЭС приняты все меры, заявил Лихачев
Приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности российских АЭС, ситуация находится под контролем, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:49
2023-07-14T09:54
безопасность
киев
курская область
курчатов
павел зарубин
алексей лихачев
роман старовойт
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности российских АЭС, ситуация находится под контролем, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев журналисту Павлу Зарубину, видеозапись комментария размещена сегодня в телеграм-канале журналиста."Проведены все необходимые мероприятия. И службой безопасности госкорпорации "Росатом", "Атом-охраной" и, конечно, "Росгвардией", на плечах которой лежит основная ответственность за физическую защиту атомных станций. Конечно же, мобилизованы специальные силы министерства обороны, в том числе противовоздушная оборона", - сказал Лихачев Павлу Зарубину."В нашем понимании ситуация на сегодняшний день находится под контролем", - подчеркнул Лихачев.На минувшей неделе стало известно о планах Киева ударить по Запорожской АЭС. В пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС.
https://ria.ru/20220401/aes-1781259827.html
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безопасность, киев, курская область, курчатов, павел зарубин, алексей лихачев, роман старовойт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс
Безопасность, Киев, Курская область, Курчатов, Павел Зарубин, Алексей Лихачев, Роман Старовойт, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Запорожская АЭС
Для обеспечения безопасности АЭС приняты все меры, заявил Лихачев

Глава "Росатома" Лихачев: ситуация с безопасностью российских АЭС находится под контролем

© www.rosatom.ruБелоярская АЭС
Белоярская АЭС
© www.rosatom.ru
Белоярская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности российских АЭС, ситуация находится под контролем, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев журналисту Павлу Зарубину, видеозапись комментария размещена сегодня в телеграм-канале журналиста.
"Проведены все необходимые мероприятия. И службой безопасности госкорпорации "Росатом", "Атом-охраной" и, конечно, "Росгвардией", на плечах которой лежит основная ответственность за физическую защиту атомных станций. Конечно же, мобилизованы специальные силы министерства обороны, в том числе противовоздушная оборона", - сказал Лихачев Павлу Зарубину.
"В нашем понимании ситуация на сегодняшний день находится под контролем", - подчеркнул Лихачев.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
В "Росатоме" рассказали об обеспечении безопасности украинских АЭС
1 апреля 2022, 12:50
На минувшей неделе стало известно о планах Киева ударить по Запорожской АЭС. В пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС.
Смоленская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС
9 июля, 19:58
 
БезопасностьКиевКурская областьКурчатовПавел ЗарубинАлексей ЛихачевРоман СтаровойтГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Запорожская АЭС
 
 
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