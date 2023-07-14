https://ria.ru/20230714/belorussiya-1884305315.html

Минобороны Белоруссии заявило о подготовке дорожной карты с "Вагнером"

Минобороны Белоруссии заявило о подготовке дорожной карты с "Вагнером" - РИА Новости, 14.07.2023

Минобороны Белоруссии заявило о подготовке дорожной карты с "Вагнером"

Минобороны Белоруссии выработало "дорожную карту" с ЧВК "Вагнер" о передаче опыта между различными родами войск, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T22:25

2023-07-14T22:25

2023-07-14T22:25

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МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Минобороны Белоруссии выработало "дорожную карту" с ЧВК "Вагнер" о передаче опыта между различными родами войск, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. "Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск", - говорится в сообщении. Отмечено, что официальный канал минобороны Белоруссии продолжит информировать о предстоящей работе по данному направлению.

https://ria.ru/20230714/vagner-1884224763.html

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министерство обороны белоруссии, в мире, белоруссия