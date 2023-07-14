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Минобороны Белоруссии заявило о подготовке дорожной карты с "Вагнером" - РИА Новости, 14.07.2023
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22:25 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/belorussiya-1884305315.html
Минобороны Белоруссии заявило о подготовке дорожной карты с "Вагнером"
Минобороны Белоруссии заявило о подготовке дорожной карты с "Вагнером" - РИА Новости, 14.07.2023
Минобороны Белоруссии заявило о подготовке дорожной карты с "Вагнером"
Минобороны Белоруссии выработало "дорожную карту" с ЧВК "Вагнер" о передаче опыта между различными родами войск, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T22:25
2023-07-14T22:25
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в мире
белоруссия
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МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Минобороны Белоруссии выработало "дорожную карту" с ЧВК "Вагнер" о передаче опыта между различными родами войск, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. "Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск", - говорится в сообщении. Отмечено, что официальный канал минобороны Белоруссии продолжит информировать о предстоящей работе по данному направлению.
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министерство обороны белоруссии, в мире, белоруссия
Министерство обороны Белоруссии, В мире, Белоруссия
Минобороны Белоруссии заявило о подготовке дорожной карты с "Вагнером"

Минобороны Белоруссии заявило о подготовке дорожной карты по сотрудничеству с "Вагнером"

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБойцы "Вагнера"
Бойцы Вагнера - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Бойцы "Вагнера". Архивное фото
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МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Минобороны Белоруссии выработало "дорожную карту" с ЧВК "Вагнер" о передаче опыта между различными родами войск, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск", - говорится в сообщении.
Отмечено, что официальный канал минобороны Белоруссии продолжит информировать о предстоящей работе по данному направлению.
Бойцы ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Бойцы "Вагнера" провели занятия с подразделениями белорусской теробороны
15:20
 
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