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Минобороны Белоруссии заявило о подготовке дорожной карты с "Вагнером"
Минобороны Белоруссии заявило о подготовке дорожной карты с "Вагнером" - РИА Новости, 14.07.2023
Минобороны Белоруссии заявило о подготовке дорожной карты с "Вагнером"
Минобороны Белоруссии выработало "дорожную карту" с ЧВК "Вагнер" о передаче опыта между различными родами войск, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T22:25
2023-07-14T22:25
2023-07-14T22:25
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МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Минобороны Белоруссии выработало "дорожную карту" с ЧВК "Вагнер" о передаче опыта между различными родами войск, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. "Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск", - говорится в сообщении. Отмечено, что официальный канал минобороны Белоруссии продолжит информировать о предстоящей работе по данному направлению.
https://ria.ru/20230714/vagner-1884224763.html
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министерство обороны белоруссии, в мире, белоруссия
Министерство обороны Белоруссии, В мире, Белоруссия
Минобороны Белоруссии заявило о подготовке дорожной карты с "Вагнером"
Минобороны Белоруссии заявило о подготовке дорожной карты по сотрудничеству с "Вагнером"
МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Минобороны Белоруссии выработало "дорожную карту" с ЧВК "Вагнер" о передаче опыта между различными родами войск, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск", - говорится в сообщении.
Отмечено, что официальный канал минобороны Белоруссии продолжит информировать о предстоящей работе по данному направлению.
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