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“Третья мировая наступает”: американцев шокировало новое решение Байдена - РИА Новости, 14.07.2023
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16:54 14.07.2023 (обновлено: 17:03 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/bayden-1884254151.html
“Третья мировая наступает”: американцев шокировало новое решение Байдена
“Третья мировая наступает”: американцев шокировало новое решение Байдена - РИА Новости, 14.07.2023
“Третья мировая наступает”: американцев шокировало новое решение Байдена
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена отправить резервистов на военную службу для поддержки безопасности... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:54
2023-07-14T17:03
в мире
сша
европа
украина
джо байден
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 14 июля – РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена отправить резервистов на военную службу для поддержки безопасности Европы.“Он отправит всех нас в могилу”, - прокомментировал пользователь Steve-562131.“Джо любит разрушение как внутри США, так и за пределами”, - возмущенно отметил TheGibbon.“Третья мировая война надвигается. Демократы не любят мирное время. Они посылают наших сыновей и дочерей умирать за диктатора в спортивном костюме”, - высказался TMartin.“Почему Байден не защищает наши границы?” – спросил Tim Rod.“Куда ни шло посылать оружие, но, когда посылают людей, это уже чересчур”, - подытожил AnonymousNY212.Американский лидер издал указ, разрешающий Пентагону призвать 3000 военнослужащих из запаса для обеспечения европейской безопасности. Решение было принято после того, как лидеры НАТО согласовали шаги по поддержке Украины.
https://ria.ru/20230714/terrorizm-1884160638.html
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сша
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в мире, сша, европа, украина, джо байден, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Украина, Джо Байден, НАТО, Министерство обороны США
“Третья мировая наступает”: американцев шокировало новое решение Байдена

Читателей Daily Mail ужаснуло решение Байдена призвать резервистов на военную службу

© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany IIIАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июля – РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена отправить резервистов на военную службу для поддержки безопасности Европы.
“Он отправит всех нас в могилу”, - прокомментировал пользователь Steve-562131.
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“Джо любит разрушение как внутри США, так и за пределами”, - возмущенно отметил TheGibbon.
“Третья мировая война надвигается. Демократы не любят мирное время. Они посылают наших сыновей и дочерей умирать за диктатора в спортивном костюме”, - высказался TMartin.
“Почему Байден не защищает наши границы?” – спросил Tim Rod.
“Куда ни шло посылать оружие, но, когда посылают людей, это уже чересчур”, - подытожил AnonymousNY212.
Американский лидер издал указ, разрешающий Пентагону призвать 3000 военнослужащих из запаса для обеспечения европейской безопасности. Решение было принято после того, как лидеры НАТО согласовали шаги по поддержке Украины.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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В миреСШАЕвропаУкраинаДжо БайденНАТОМинистерство обороны США
 
 
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