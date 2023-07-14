https://ria.ru/20230714/bayden-1884254151.html

“Третья мировая наступает”: американцев шокировало новое решение Байдена

“Третья мировая наступает”: американцев шокировало новое решение Байдена - РИА Новости, 14.07.2023

“Третья мировая наступает”: американцев шокировало новое решение Байдена

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена отправить резервистов на военную службу для поддержки безопасности... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:54

2023-07-14T16:54

2023-07-14T17:03

в мире

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европа

украина

джо байден

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 14 июля – РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена отправить резервистов на военную службу для поддержки безопасности Европы.“Он отправит всех нас в могилу”, - прокомментировал пользователь Steve-562131.“Джо любит разрушение как внутри США, так и за пределами”, - возмущенно отметил TheGibbon.“Третья мировая война надвигается. Демократы не любят мирное время. Они посылают наших сыновей и дочерей умирать за диктатора в спортивном костюме”, - высказался TMartin.“Почему Байден не защищает наши границы?” – спросил Tim Rod.“Куда ни шло посылать оружие, но, когда посылают людей, это уже чересчур”, - подытожил AnonymousNY212.Американский лидер издал указ, разрешающий Пентагону призвать 3000 военнослужащих из запаса для обеспечения европейской безопасности. Решение было принято после того, как лидеры НАТО согласовали шаги по поддержке Украины.

https://ria.ru/20230714/terrorizm-1884160638.html

https://ria.ru/20230714/bayden-1884110193.html

сша

европа

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в мире, сша, европа, украина, джо байден, нато, министерство обороны сша