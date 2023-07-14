https://ria.ru/20230714/avtomobil-1884242905.html

В Белгороде завели дело о покушении на убийство после подрыва автомобиля

В Белгороде завели дело о покушении на убийство после подрыва автомобиля - РИА Новости, 14.07.2023

В Белгороде завели дело о покушении на убийство после подрыва автомобиля

Уголовное по факту покушения на убийство общеопасным способом возбуждено после подрыва под днищем автомобиля в Белгороде, сообщается в телеграм-канале СК РФ. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:13

2023-07-14T16:13

2023-07-14T16:13

происшествия

белгород

вячеслав гладков

следственный комитет россии (ск рф)

россия

белгородская область

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уголовное по факту покушения на убийство общеопасным способом возбуждено после подрыва под днищем автомобиля в Белгороде, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека пострадали из-за взрыва машины в жилом районе Белгорода, один из них находился в автомобиле. "Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом (часть 3 статьи 30 пункта "е" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 14 июля во дворе многоквартирного жилого дома на улице Железнодорожной в Белгороде в момент движения автомобиля сдетонировало неустановленное взрывное устройство, находившееся, предположительно, под днищем машины. В результате был ранен водитель и проходившие мимо 31-летняя женщина с трехлетним ребенком. Все они госпитализированы. Подчеркивается, что в качестве приоритетной версии рассматривается бытовой конфликт.

https://ria.ru/20230705/sud-1882466518.html

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россия

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происшествия, белгород, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), россия, белгородская область