https://ria.ru/20230714/asfalt-1884141963.html
Специалисты комплекса горхозяйства обновили асфальт на Профсоюзной улице
Специалисты комплекса горхозяйства обновили асфальт на Профсоюзной улице - РИА Новости, 14.07.2023
Специалисты комплекса горхозяйства обновили асфальт на Профсоюзной улице
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальт на Профсоюзной улице в Москве, было отремонтировано около 300 тысяч квадратных метров асфальта,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:21
2023-07-14T11:21
2023-07-14T11:21
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальт на Профсоюзной улице в Москве, было отремонтировано около 300 тысяч квадратных метров асфальта, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юго-запада столицы - Профсоюзной улице. В общей сложности отремонтировали около 300 тысяч квадратных метров асфальта", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. По словам заммэра, последний раз аналогичные работы проводились в 2017 году, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Бирюков подчеркнул, что работы проводили преимущественно ночью с частичным перекрытием движения, в ближайшее время специалисты нанесут дорожную разметку. "Всего в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду заменим более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальт на Профсоюзной улице в Москве, было отремонтировано около 300 тысяч квадратных метров асфальта, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юго-запада столицы - Профсоюзной улице. В общей сложности отремонтировали около 300 тысяч квадратных метров асфальта", - сказал Бирюков
, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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По словам заммэра, последний раз аналогичные работы проводились в 2017 году, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
Бирюков подчеркнул, что работы проводили преимущественно ночью с частичным перекрытием движения, в ближайшее время специалисты нанесут дорожную разметку.
"Всего в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду заменим более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах", - добавили в сообщении.