https://ria.ru/20230714/asfalt-1884141963.html

Специалисты комплекса горхозяйства обновили асфальт на Профсоюзной улице

Специалисты комплекса горхозяйства обновили асфальт на Профсоюзной улице - РИА Новости, 14.07.2023

Специалисты комплекса горхозяйства обновили асфальт на Профсоюзной улице

Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальт на Профсоюзной улице в Москве, было отремонтировано около 300 тысяч квадратных метров асфальта,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T11:21

2023-07-14T11:21

2023-07-14T11:21

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальт на Профсоюзной улице в Москве, было отремонтировано около 300 тысяч квадратных метров асфальта, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юго-запада столицы - Профсоюзной улице. В общей сложности отремонтировали около 300 тысяч квадратных метров асфальта", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. По словам заммэра, последний раз аналогичные работы проводились в 2017 году, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Бирюков подчеркнул, что работы проводили преимущественно ночью с частичным перекрытием движения, в ближайшее время специалисты нанесут дорожную разметку. "Всего в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду заменим более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах", - добавили в сообщении.

https://realty.ria.ru/20230714/dom-1884121114.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы