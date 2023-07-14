https://ria.ru/20230714/andriyaka-1883691776.html

Биография Сергея Андрияки

Биография Сергея Андрияки - РИА Новости, 14.07.2023

Биография Сергея Андрияки

Народный художник Российской Федерации, основатель и художественный руководитель Школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Николаевич... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T02:00

2023-07-14T02:00

2023-07-14T02:00

справки

москва

сергей андрияка

россия

ссср

российская академия художеств

московский метрополитен

манеж

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Народный художник Российской Федерации, основатель и художественный руководитель Школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Николаевич Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве.Его отец, Николай Андрияка (1905-1977), – заслуженный художник РСФСР, преподавал в Московской средней художественной школе (МСХШ) при Московском государственном художественном институте (МГХИ) имени В.И. Сурикова (ныне Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств) с момента ее основания в 1939 году. Последние годы жизни был директором школы. Отец оказал большое влияние на становления сына как художника.С шести лет Сергей Андрияка начал рисовать, под руководством отца овладевал техникой акварели.В 1976 году окончил МСХШ при МГХИ имени В.И. Сурикова.В 1982 году окончил факультет живописи МГХИ имени В.И. Сурикова (мастерская профессора Виктора Цыплакова), защитил диплом по специальности "станковая живопись".В 1979-1985 годах параллельно с учебой в институте, а затем одновременно с работой в Творческих мастерских преподавал живопись в МСХШ.В 1982-1985 годах работал в Творческих мастерских Академии художеств СССР.В 1985-1989 годах работал старшим преподавателем в МГХИ имени В.И. Сурикова.С 1999 года – художественный руководитель Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом. С 2012 года – ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Андрияка известен как один из ведущих мастеров современной акварельной живописи. Его творческая деятельность началась с работы темперой, гуашью и масляными красками. Кроме того, художник использовал техники мозаики, витража, офорта, росписи по эмали и фарфору. Однако любимой остается живопись акварелью. Основной техникой, в которой работает Сергей Андрияка, является многослойная акварельная живопись. Художник пишет без предварительного карандашного рисунка, кроме самых сложных архитектурных изображений.Творчество Сергея Андрияки посвящено России. Любимые темы художника – сельские и городские пейзажи, натюрморты.Написал более 10 тысяч работ (акварель, масляная живопись, гуашь и др.). Картины художника находятся в различных музеях мира и частных собраниях России и зарубежных стран.С 1985 года Андрияка провел более 500 персональных выставок, проходивших на самых больших и престижных площадках России: в Центральном выставочном зале "Манеж" города Москвы (1994, 2005, 2008, 2011, 2017), Центральном доме художника города Москвы (1995, 1996, 2002), Выставочном зале "Малый манеж" города Москвы (1996), Государственной Третьяковской галерее (1998), Центральном выставочном зале "Манеж" города Санкт-Петербурга (2008), Музейно-выставочном комплексе "Царицыно" в Москве (2008), Орловском музее изобразительных искусств (2014). Состоялось несколько выставок художника в Коломне, Калуге, Нижнем Новгороде, Щелково, Малоярославце (все в 2012). В преддверии ХХII Зимних олимпийских игр (2014) состоялась персональная выставка художника в Сочи. Неоднократный участник зарубежных выставок: в Германии в рамках Международного экономического форума, Италии, Болгарии, Великобритании, Швейцарии, Франции, Австрии и других странах. С 2015 года Сергей Андрияка является членом экспертного совета (направление "Искусство") образовательного фонда "Талант и успех", созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина. С 2017 года является главным редактором научно-методического журнала Secreta Artis, который основал совместно с членом-корреспондентом Российской академии художеств, графиком Дарьей Фомичевой. В сентябре 2012 года на телеканале "Культура" вышла программа "Уроки рисования с Сергеем Андриякой", в которой художник учил зрителей основам овладевания различными изобразительными средствами. Кроме того, широко известными среди любителей живописи стали видеоуроки – мастер-классы Сергея Андрияки по созданию акварельного рисунка.Автор 11 книг по технике акварельной живописи и рисунку.На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена курсирует поезд "Акварель". В 2007-2009 годах его вагоны были оформлены репродукциями работ Сергея Андрияки и его учеников.Член Союза художников СССР / России (1983).Народный художник Российской Федерации (2005). Член-корреспондент Российской академии художеств (2001).Академик Российской академии художеств (2007)Действительный член Петровской академии наук и искусств (2003).Сергей Андрияка имеет множество наград за свою творческую деятельность: орден Александра Невского (2018), орден Почета (2020), медаль Министерства обороны Российской Федерации "За укрепление боевого содружества" (2013), благодарность министра культуры Российской Федерации "За плодотворное сотрудничество и вклад в развитие культуры" (2017), знак отличия "За заслуги перед Москвой" и Почетная грамота Московской городской Думы (2008), благодарность губернатора Орловской области "За многолетнюю плодотворную творческую деятельность, большой вклад в эстетическое и патриотическое воспитание граждан" (2021), орден Петра Великого I степени (2006), серебряные медали Международного союза благотворительных организаций "Мир добра" и Православного братства "Радонеж" (2009), памятный знак "Человек тысячелетия" (2009), орден "Служение искусству" Международной академии культуры и искусства (2009), золотая медаль имени А.А. Иванова (2012) и др.Сергей Андрияка женат, отец шестерых детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, сергей андрияка, россия, ссср, российская академия художеств, московский метрополитен, манеж, культура