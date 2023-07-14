https://ria.ru/20230714/aleshki-1884301438.html
ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области зажигательными боеприпасами
ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области зажигательными боеприпасами - РИА Новости, 14.07.2023
ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области зажигательными боеприпасами
ВСУ нанесли удар по городу Алешки в Херсонской области зажигательными боеприпасами неустановленного образца, сообщил представитель военного следственного... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T21:39
2023-07-14T21:39
2023-07-14T22:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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АЛЕШКИ (Херсонская область), 14 июл — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по городу Алешки в Херсонской области зажигательными боеприпасами неустановленного образца, сообщил представитель военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил)."Накануне мирная жилая застройка города Алешки Херсонской области была обстреляна с применением неустановленного артиллерийского припаса, который, со слов очевидцев, взорвался в воздухе, а затем некие зажигательные элементы спланировали на жилые дома, подожгли их, в результате чего сгорело не менее двух частных домовладений, повреждены не менее четырех", — сказал он.По словам представителя управления, сейчас следователи консультируются с экспертами-взрывотехниками по поводу грамотной фиксации следов обстрела. Это необходимо для установления характеристик устройства, выпустившего снаряды.Следователь отметил, что зажигательные элементы в форме шестигранника местные жители находят на всей территории города. Как пояснили военнослужащие, находящаяся в середине снаряда смесь после воспламенения раскаляется, прожигает любую поверхность и воспламеняет строения.Вокруг города после ночных обстрелов с использованием этих боеприпасов возник лесной пожар, распространившийся на десятки километров. Возгорание наблюдается на всем протяжении дороги от Новой Каховки до Алешек.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов области, а часть территорий на правом берегу Днепра, включая Херсон, управляется Киевом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар в Алешках Херсонской области после украинского обстрела
Пожар в Алешках Херсонской области после украинского обстрела
2023-07-14T21:39
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , в мире, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области зажигательными боеприпасами
В СК сообщили, что ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области зажигательными боеприпасами