https://ria.ru/20230713/zvezdy-1883768945.html

В Витебске открылся фестиваль "Славянский базар"

В Витебске открылся фестиваль "Славянский базар" - РИА Новости, 13.07.2023

В Витебске открылся фестиваль "Славянский базар"

В Витебске открылся 32-ой фестиваль искусств "Славянский базар", в котором примут участие творческие коллективы, художники и артисты из разных стран, сообщили... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T00:26

2023-07-13T00:26

2023-07-13T00:26

шоубиз

витебск

александр маршал

елена ваенга (хрулева)

на-на

белоруссия

знаменитости

дмитрий маликов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883759881_0:264:1102:884_1920x0_80_0_0_df42050b7cba6dc6b01f9bae9616f5a4.jpg

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В Витебске открылся 32-ой фестиваль искусств "Славянский базар", в котором примут участие творческие коллективы, художники и артисты из разных стран, сообщили на сайте события.В дни фестиваля на площадках покажут театральные постановки, презентуют несколько выставок, в том числе о культуре Пакистана, а также проведут автомобильный заезд. Но большинство приезжает в Витебск ради конкурсов эстрадной песни, на которых музыканты представят жюри композиции, написанные авторами своей страны.Они также исполнят мировые хиты и песни славянских композиторов. По результатам выступлений будет выбран обладатель "Гран-При", лауреаты и дипломанты. Все победители получат денежные призы. Российские звезды выступят на открытии и закрытии. Среди них Александр Маршал, Елена Ваенга (Хрулева), Варвара (Алена Сусова), Слава (Анастасия Сланевская), группа "На-На" и многие другие. В ночь с 16 на 17 июля состоится гала-концерт "Звезд Русского радио", в котором примут участие Елена Север, ЮрКисс (Юрий Киселев), ВладиМир (Владимир Киселев), Анна Семенович и ST (Александр Степанов). Вечером 17 июля перед концертным залом "Витебск" выступят рок-музыканты Вадим Самойлов, лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец и коллектив Skynet. Стас Пьеха, Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев и Владимир Пресняков дадут сольные шоу в рамках программы. Музыкальный фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года. В международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и международном детском конкурсе участвуют артисты из разных стран. В разные годы финалистами становились Таисия Повалий, Алексей Гоман, Наталья Подольская, Теона Дольникова и многие другие.

https://ria.ru/20230625/gruppa-1880359710.html

витебск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

витебск, александр маршал, елена ваенга (хрулева), на-на, белоруссия, знаменитости, дмитрий маликов, стас пьеха, музыка, вадим самойлов, певица слава (анастасия сланевская), сергей лазарев, владимир пресняков