https://ria.ru/20230713/zvezdy-1883768945.html
В Витебске открылся фестиваль "Славянский базар"
В Витебске открылся фестиваль "Славянский базар" - РИА Новости, 13.07.2023
В Витебске открылся фестиваль "Славянский базар"
В Витебске открылся 32-ой фестиваль искусств "Славянский базар", в котором примут участие творческие коллективы, художники и артисты из разных стран, сообщили... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T00:26
2023-07-13T00:26
2023-07-13T00:26
шоубиз
витебск
александр маршал
елена ваенга (хрулева)
на-на
белоруссия
знаменитости
дмитрий маликов
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В Витебске открылся 32-ой фестиваль искусств "Славянский базар", в котором примут участие творческие коллективы, художники и артисты из разных стран, сообщили на сайте события.В дни фестиваля на площадках покажут театральные постановки, презентуют несколько выставок, в том числе о культуре Пакистана, а также проведут автомобильный заезд. Но большинство приезжает в Витебск ради конкурсов эстрадной песни, на которых музыканты представят жюри композиции, написанные авторами своей страны.Они также исполнят мировые хиты и песни славянских композиторов. По результатам выступлений будет выбран обладатель "Гран-При", лауреаты и дипломанты. Все победители получат денежные призы. Российские звезды выступят на открытии и закрытии. Среди них Александр Маршал, Елена Ваенга (Хрулева), Варвара (Алена Сусова), Слава (Анастасия Сланевская), группа "На-На" и многие другие. В ночь с 16 на 17 июля состоится гала-концерт "Звезд Русского радио", в котором примут участие Елена Север, ЮрКисс (Юрий Киселев), ВладиМир (Владимир Киселев), Анна Семенович и ST (Александр Степанов). Вечером 17 июля перед концертным залом "Витебск" выступят рок-музыканты Вадим Самойлов, лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец и коллектив Skynet. Стас Пьеха, Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев и Владимир Пресняков дадут сольные шоу в рамках программы. Музыкальный фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года. В международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и международном детском конкурсе участвуют артисты из разных стран. В разные годы финалистами становились Таисия Повалий, Алексей Гоман, Наталья Подольская, Теона Дольникова и многие другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
витебск, александр маршал, елена ваенга (хрулева), на-на, белоруссия, знаменитости, дмитрий маликов, стас пьеха, музыка, вадим самойлов, певица слава (анастасия сланевская), сергей лазарев, владимир пресняков
Шоубиз, Витебск, Александр Маршал, Елена Ваенга (Хрулева), На-На, Белоруссия, Знаменитости, Дмитрий Маликов, Стас Пьеха, Музыка, Вадим Самойлов, Певица Слава (Анастасия Сланевская), Сергей Лазарев, Владимир Пресняков
В Витебске открылся фестиваль "Славянский базар"
В Витебске открылся фестиваль "Славянский базар" с российскими и белорусскими звездами
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
В Витебске открылся 32-ой фестиваль искусств "Славянский базар", в котором примут участие творческие коллективы, художники и артисты из разных стран, сообщили
на сайте события.
В дни фестиваля на площадках покажут театральные постановки, презентуют несколько выставок, в том числе о культуре Пакистана, а также проведут автомобильный заезд.
Но большинство приезжает в Витебск ради конкурсов эстрадной песни, на которых музыканты представят жюри композиции, написанные авторами своей страны.
Они также исполнят мировые хиты и песни славянских композиторов. По результатам выступлений будет выбран обладатель "Гран-При", лауреаты и дипломанты. Все победители получат денежные призы.
Российские звезды выступят на открытии и закрытии. Среди них Александр Маршал, Елена Ваенга (Хрулева), Варвара (Алена Сусова), Слава (Анастасия Сланевская), группа "На-На" и многие другие. В ночь с 16 на 17 июля состоится гала-концерт "Звезд Русского радио", в котором примут участие Елена Север, ЮрКисс (Юрий Киселев), ВладиМир (Владимир Киселев), Анна Семенович и ST (Александр Степанов).
Вечером 17 июля перед концертным залом "Витебск" выступят рок-музыканты Вадим Самойлов, лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец и коллектив Skynet. Стас Пьеха, Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев и Владимир Пресняков дадут сольные шоу в рамках программы.
Музыкальный фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года. В международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и международном детском конкурсе участвуют артисты из разных стран. В разные годы финалистами становились Таисия Повалий, Алексей Гоман, Наталья Подольская, Теона Дольникова и многие другие.
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