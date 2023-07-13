https://ria.ru/20230713/zemletryasenie-1884008359.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 13.07.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,8 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:02
2023-07-13T16:02
2023-07-13T19:41
турция
сирия
кахраманмараш
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АНКАРА, 13 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,8 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 15:32 по местному времени (совпадает с мск) в районе Эльбистан. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,44 километра. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.
https://ria.ru/20230713/zemletryasenie-1883876292.html
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турция, сирия, кахраманмараш
Турция, Сирия, Кахраманмараш
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,8