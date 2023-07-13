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"Повторил 47 раз". Зеленский записал необычное видео из-за выпада Уоллеса - РИА Новости, 13.07.2023
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15:27 13.07.2023 (обновлено: 15:57 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/zelenskiy-1883993820.html
"Повторил 47 раз". Зеленский записал необычное видео из-за выпада Уоллеса
"Повторил 47 раз". Зеленский записал необычное видео из-за выпада Уоллеса - РИА Новости, 13.07.2023
"Повторил 47 раз". Зеленский записал необычное видео из-за выпада Уоллеса
Президент Украины Владимир Зеленский записал и опубликовал в Telegram-канале восьмиминутное видеообращение, во время которого 47 раз сказал "спасибо" после... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:27
2023-07-13T15:57
политика
украина
владимир зеленский
бен уоллес
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский записал и опубликовал в Telegram-канале восьмиминутное видеообращение, во время которого 47 раз сказал "спасибо" после просьбы западных партнеров "остыть" и быть более благодарным.&quot;Я благодарю президента Байдена и всю Америку. &lt;…&gt; Спасибо Литве за организацию саммита. &lt;…&gt; Спасибо Нидерландам, &lt;…&gt; Дании, &lt;…&gt; Франции и господину президенту Макрону&quot;, — перечислил он.Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский в ответ сказал, что может благодарить британского министра каждое утро.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, украинский президент своим хамством в адрес главы военного ведомства шантажирует его, потому что знает много секретов. Исходя из этого, он требует все больше и больше денег и оружия, уточнила она.
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политика, украина, владимир зеленский, бен уоллес, мария захарова, сша, нато, великобритания
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Бен Уоллес, Мария Захарова, США, НАТО, Великобритания
"Повторил 47 раз". Зеленский записал необычное видео из-за выпада Уоллеса

Зеленский в ответ на просьбу Уоллеса о благодарности записал видео, сказав спасибо 47 раз

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский записал и опубликовал в Telegram-канале восьмиминутное видеообращение, во время которого 47 раз сказал "спасибо" после просьбы западных партнеров "остыть" и быть более благодарным.
«

"Я благодарю президента Байдена и всю Америку. <…> Спасибо Литве за организацию саммита. <…> Спасибо Нидерландам, <…> Дании, <…> Франции и господину президенту Макрону", — перечислил он.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский в ответ сказал, что может благодарить британского министра каждое утро.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, украинский президент своим хамством в адрес главы военного ведомства шантажирует его, потому что знает много секретов. Исходя из этого, он требует все больше и больше денег и оружия, уточнила она.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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ПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийБен УоллесМария ЗахароваСШАНАТОВеликобритания
 
 
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