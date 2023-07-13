https://ria.ru/20230713/zelenskiy-1883993820.html

"Повторил 47 раз". Зеленский записал необычное видео из-за выпада Уоллеса

"Повторил 47 раз". Зеленский записал необычное видео из-за выпада Уоллеса - РИА Новости, 13.07.2023

"Повторил 47 раз". Зеленский записал необычное видео из-за выпада Уоллеса

Президент Украины Владимир Зеленский записал и опубликовал в Telegram-канале восьмиминутное видеообращение, во время которого 47 раз сказал "спасибо" после... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:27

2023-07-13T15:27

2023-07-13T15:57

политика

украина

владимир зеленский

бен уоллес

мария захарова

сша

нато

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский записал и опубликовал в Telegram-канале восьмиминутное видеообращение, во время которого 47 раз сказал "спасибо" после просьбы западных партнеров "остыть" и быть более благодарным."Я благодарю президента Байдена и всю Америку. <…> Спасибо Литве за организацию саммита. <…> Спасибо Нидерландам, <…> Дании, <…> Франции и господину президенту Макрону", — перечислил он.Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский в ответ сказал, что может благодарить британского министра каждое утро.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, украинский президент своим хамством в адрес главы военного ведомства шантажирует его, потому что знает много секретов. Исходя из этого, он требует все больше и больше денег и оружия, уточнила она.

https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883860333.html

украина

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, владимир зеленский, бен уоллес, мария захарова, сша, нато, великобритания