https://ria.ru/20230713/zelenskiy-1883984191.html

Эксперт считает, что Зеленский выступает в роли марионетки в руках Запада

Эксперт считает, что Зеленский выступает в роли марионетки в руках Запада - РИА Новости, 13.07.2023

Эксперт считает, что Зеленский выступает в роли марионетки в руках Запада

Прошедший в Вильнюсе саммит НАТО показал, что самостоятельность Украины ограничена, а Владимир Зеленский выступает как марионетка в руках западных партнеров,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:51

2023-07-13T14:51

2023-07-13T14:51

украина

сша

вильнюс

вито петрочелли

владимир зеленский

джорджа мелони

брикс

нато

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РИМ, 13 июл – РИА Новости. Прошедший в Вильнюсе саммит НАТО показал, что самостоятельность Украины ограничена, а Владимир Зеленский выступает как марионетка в руках западных партнеров, заявил РИА Новости бывший председатель комиссии по иностранным делам сената итальянского парламента, ныне президент института Италия-БРИКС Вито Петрочелли. "После этого саммита и встреч с участием Зеленского в очередной раз стало видно, что НАТО не является оборонительным альянсом. Таким она не была в своих последних выступлениях, начиная с Югославии и заканчивая Афганистаном. А сейчас вновь (события) показали, что НАТО не заботится о своих участниках с оборонительной точки зрения до такой степени, что Украина получает пугающие объемы военной помощи, не будучи государством-членом", - заявил бывший парламентарий. Перед саммитом Зеленский назвал слабостью отсутствие позиции НАТО по приглашению Украины в альянс. По словам Петрочелли, Зеленский надеялся проявить себя как самостоятельная фигура, а "не марионетка, которой управляют извне, особенно США или Великобритания". "Такое поведение провалилось до того, что ему пришлось изменить тон в своих заявлениях. Он ловкая кукла - будучи хорошим актером, играет роль. Но нитками, на которых он держится, управляют совсем другие люди. Так подтверждается, что самостоятельность его (самого) и Украины (в целом) очень ограничена", - сказал бывший сенатор. Он также отметил опасность итальянской позиции, которую выразила премьер Джорджа Мелони. На встрече в Варшаве она заявила, что подход Италии к украинскому конфликту совпадает с польским. "Эта позиция самая агрессивная в ЕС, она проповедует столкновение и насилие. Более того, она далека от позиции США, которые говорят, что вступления Украины в НАТО не произойдет до завершения конфликта", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

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украина, сша, вильнюс, вито петрочелли, владимир зеленский, джорджа мелони, брикс, нато, евросоюз