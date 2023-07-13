https://ria.ru/20230713/zaychata-1884033541.html

Специалисты призвали не подбирать зайчат с природных территорий Москвы

Специалисты призвали не подбирать зайчат с природных территорий Москвы - РИА Новости, 13.07.2023

Специалисты призвали не подбирать зайчат с природных территорий Москвы

Специалисты призвали жителей Москвы не забирать домой детенышей диких животных, в частности зайцев, найденных в лесах, парках и на природных территориях города. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:12

2023-07-13T17:12

2023-07-13T17:12

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москва

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мосприрода

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Специалисты призвали жителей Москвы не забирать домой детенышей диких животных, в частности зайцев, найденных в лесах, парках и на природных территориях города. Как отметила руководитель центра реабилитации диких животных "Дом зайца" Кристина Григорьева, существует проблема: жители столицы часто подбирают детенышей зайцев в парках и на природных территориях, забирают их домой, а потом не могут помочь зайчонку прижиться. "Это большая проблема, то есть человек идет по лесу, видит детеныша дикого животного, спрашивает по кустам "мама, мама, ну ты где?", она почему-то не ответила, к зайчонку не вышла, и человек забирает его домой. И впоследствии к нам потом обращаются по поводу этого малыша, что с ним дальше делать, потому что в неволе зайцы выживают очень-очень трудно", — заявила она во время пресс-конференции "Природа Москвы: кто и как спасает диких животных в столице?". Как в свою очередь добавил начальник отдела сохранения биоразнообразия ГКУ города Москвы "Дирекция Мосприроды" Сергей Бурмистров, многие москвичи думают, что если зайчонок один, то он потерялся, но на самом деле это — миф. "Существует миф, что если он один, то, значит, потерялся. Мама всегда найдет, покормит один раз в сутки. Люди берут домой, пытаются кормить зайца как кролика, и через два-три дня животное умирает. Поэтому здесь первое правило: увидели — пройдите мимо. Сделайте добро, пройдите мимо. Надо учить и себя, и детей, что за природой мы наблюдаем", — отметил он. Специалисты напомнили, что тем, у кого есть желание пообщаться с дикой фауной, делать это лучше в зоопарках или природных заповедниках.

https://ria.ru/20230704/priroda-1882225129.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, сергей бурмистров, общество, дикие животные, мосприрода