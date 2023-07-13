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Эдгард Запашный заступился за Валерия Меладзе - РИА Новости, 13.07.2023
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Шоубиз
 
11:36 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/zapashnyy-1883909664.html
Эдгард Запашный заступился за Валерия Меладзе
Эдгард Запашный заступился за Валерия Меладзе - РИА Новости, 13.07.2023
Эдгард Запашный заступился за Валерия Меладзе
Дрессировщик Эдгард Запашный в интервью "Так сказать" заступился за осудившего спецоперацию певца Валерия Меладзе. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:36
2023-07-13T11:36
шоубиз
эдгард запашный
валерий меладзе
новости шоу-бизнеса
украина
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госдума рф
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Дрессировщик Эдгард Запашный в интервью "Так сказать" заступился за осудившего спецоперацию певца Валерия Меладзе. По мнению артиста, музыкант не уверен в своей позиции. &quot;Я не знаком близко с Меладзе, но он так робко произнес &quot;слава Украине&quot;. Знаете, если человек с позицией, он это говорит громко, четко, по факту и дальше не боится ничего.Мне кажется, он в каких-то обстоятельствах в тот момент оказался. Какую-то неловкость ситуации я почувствовал. Я бы с ним поговорил&quot;, – отметил Запашный.В январе этого года Валерий Меладзе произнес лозунг украинских националистов на частном мероприятии в Дубае. После этого его выступления в России начали отменять, а в Госдуме предложили лишить певца званий и наград. В ответ исполнитель заявил, что мечтает о примирении двух братских народов. Сейчас Меладзе редко что-то публикует в соцсетях, появляется на публике, а концерты планирует исключительно за границей.
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эдгард запашный, валерий меладзе, новости шоу-бизнеса, украина, дубай, россия, госдума рф, знаменитости
Шоубиз, Эдгард Запашный, Валерий Меладзе, Новости шоу-бизнеса, Украина, Дубай, Россия, Госдума РФ, Знаменитости
Эдгард Запашный заступился за Валерия Меладзе

Эдгард Запашный оправдал Валерия Меладзе неуверенностью в позиции музыканта насчет СВО

© РИА Новости / Виталий Белоусов, Евгений ОдиноковЭдгард Запашный и Валерий Меладзе
Эдгард Запашный и Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов, Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Дрессировщик Эдгард Запашный в интервью "Так сказать" заступился за осудившего спецоперацию певца Валерия Меладзе.
По мнению артиста, музыкант не уверен в своей позиции.
«

"Я не знаком близко с Меладзе, но он так робко произнес "слава Украине". Знаете, если человек с позицией, он это говорит громко, четко, по факту и дальше не боится ничего.Мне кажется, он в каких-то обстоятельствах в тот момент оказался. Какую-то неловкость ситуации я почувствовал. Я бы с ним поговорил", – отметил Запашный.

В январе этого года Валерий Меладзе произнес лозунг украинских националистов на частном мероприятии в Дубае.
После этого его выступления в России начали отменять, а в Госдуме предложили лишить певца званий и наград. В ответ исполнитель заявил, что мечтает о примирении двух братских народов.
Сейчас Меладзе редко что-то публикует в соцсетях, появляется на публике, а концерты планирует исключительно за границей.
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ШоубизЭдгард ЗапашныйВалерий МеладзеНовости шоу-бизнесаУкраинаДубайРоссияГосдума РФЗнаменитости
 
 
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