https://ria.ru/20230713/zapashnyy-1883909664.html

Эдгард Запашный заступился за Валерия Меладзе

Эдгард Запашный заступился за Валерия Меладзе - РИА Новости, 13.07.2023

Эдгард Запашный заступился за Валерия Меладзе

Дрессировщик Эдгард Запашный в интервью "Так сказать" заступился за осудившего спецоперацию певца Валерия Меладзе. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:36

2023-07-13T11:36

2023-07-13T11:36

шоубиз

эдгард запашный

валерий меладзе

новости шоу-бизнеса

украина

дубай

россия

госдума рф

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Дрессировщик Эдгард Запашный в интервью "Так сказать" заступился за осудившего спецоперацию певца Валерия Меладзе. По мнению артиста, музыкант не уверен в своей позиции. "Я не знаком близко с Меладзе, но он так робко произнес "слава Украине". Знаете, если человек с позицией, он это говорит громко, четко, по факту и дальше не боится ничего.Мне кажется, он в каких-то обстоятельствах в тот момент оказался. Какую-то неловкость ситуации я почувствовал. Я бы с ним поговорил", – отметил Запашный.В январе этого года Валерий Меладзе произнес лозунг украинских националистов на частном мероприятии в Дубае. После этого его выступления в России начали отменять, а в Госдуме предложили лишить певца званий и наград. В ответ исполнитель заявил, что мечтает о примирении двух братских народов. Сейчас Меладзе редко что-то публикует в соцсетях, появляется на публике, а концерты планирует исключительно за границей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

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