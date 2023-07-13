https://ria.ru/20230713/zakharova-1883867901.html
Захарова объяснила, почему Зеленский нахамил министру обороны Британии
Захарова объяснила, почему Зеленский нахамил министру обороны Британии - РИА Новости, 13.07.2023
Захарова объяснила, почему Зеленский нахамил министру обороны Британии
Владимир Зеленский своим хамством в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса шантажирует его, потому что многое знает, заявила официальный... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T00:37
2023-07-13T00:37
2023-07-13T00:37
россия
великобритания
украина
владимир зеленский
бен уоллес
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский своим хамством в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса шантажирует его, потому что многое знает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Уоллес сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский, комментируя заявление Уоллеса, заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине. "Зеленский нахамил, поиздевался, протроллил британского министра обороны... По большому счету, он всех их шантажирует объемом знаний, которые у него есть. И исходя из этого, он требует все больше и больше", — сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1". Она добавила, что ответ Зеленского Уоллесу означает, что вся военная кампания и все, что происходит на территории Украины в отношении России и направлено против России, происходит не просто при хороших отношениях Киева и Лондона, и не просто при участии англосаксов, а непосредственно при их глобальном кураторстве. "Они много лет раскручивали этот проект под названием "Украина и киевский режим", и теперь они перешли к боевым действиям. Зеленский не может позволить себе пока так говорить", — отметила дипломат.
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россия, великобритания, украина, владимир зеленский, бен уоллес, мария захарова, в мире
Россия, Великобритания, Украина, Владимир Зеленский, Бен Уоллес, Мария Захарова, В мире
Захарова объяснила, почему Зеленский нахамил министру обороны Британии
Захарова: Зеленский нахамил министру обороны Великобритании, потому что многое знает