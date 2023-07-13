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В Запорожской области получили доказательства подготовки атаки на ЗАЭС - РИА Новости, 13.07.2023
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10:08 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/zaes-1883901007.html
В Запорожской области получили доказательства подготовки атаки на ЗАЭС
В Запорожской области получили доказательства подготовки атаки на ЗАЭС - РИА Новости, 13.07.2023
В Запорожской области получили доказательства подготовки атаки на ЗАЭС
Силовики получили неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками ракетной атаки на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:08
2023-07-13T10:08
запорожская область
германия
россия
владимир рогов
запорожская аэс
служба безопасности украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Силовики получили неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками ракетной атаки на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Накануне он же рассказал о задержании подготовленных в Германии британскими инструкторами украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС. "Задержанные дали признательные показания. Теперь у нас есть неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками по указке киевского режима ракетной атаки на Запорожскую АЭС с последующим обвинением в случившемся России. Причем в подготовке провокации прослеживает британский след", - сказал Рогов. По его словам, курировал операцию агент СБУ. Заброска диверсионной группы осуществлялась вплавь через реку Днепр.
https://ria.ru/20230712/diversanty-1883864942.html
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запорожская область, германия, россия, владимир рогов, запорожская аэс, служба безопасности украины, безопасность
Запорожская область, Германия, Россия, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Служба безопасности Украины, Безопасность
В Запорожской области получили доказательства подготовки атаки на ЗАЭС

Рогов: в Запорожской области получили доказательства подготовки ВСУ атаки на ЗАЭС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Силовики получили неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками ракетной атаки на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Накануне он же рассказал о задержании подготовленных в Германии британскими инструкторами украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Спецслужбы задержали украинских диверсантов, готовивших атаку на ЗАЭС
12 июля, 23:51
"Задержанные дали признательные показания. Теперь у нас есть неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками по указке киевского режима ракетной атаки на Запорожскую АЭС с последующим обвинением в случившемся России. Причем в подготовке провокации прослеживает британский след", - сказал Рогов.
По его словам, курировал операцию агент СБУ. Заброска диверсионной группы осуществлялась вплавь через реку Днепр.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
"Росэнергоатом" назвал заявления Киева о минировании крыш блоков ЗАЭС ложью
9 июля, 19:08
 
Запорожская областьГерманияРоссияВладимир РоговЗапорожская АЭССлужба безопасности УкраиныБезопасность
 
 
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