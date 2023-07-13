https://ria.ru/20230713/zaes-1883901007.html

В Запорожской области получили доказательства подготовки атаки на ЗАЭС

В Запорожской области получили доказательства подготовки атаки на ЗАЭС - РИА Новости, 13.07.2023

В Запорожской области получили доказательства подготовки атаки на ЗАЭС

Силовики получили неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками ракетной атаки на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:08

2023-07-13T10:08

2023-07-13T10:08

запорожская область

германия

россия

владимир рогов

запорожская аэс

служба безопасности украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Силовики получили неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками ракетной атаки на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Накануне он же рассказал о задержании подготовленных в Германии британскими инструкторами украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС. "Задержанные дали признательные показания. Теперь у нас есть неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками по указке киевского режима ракетной атаки на Запорожскую АЭС с последующим обвинением в случившемся России. Причем в подготовке провокации прослеживает британский след", - сказал Рогов. По его словам, курировал операцию агент СБУ. Заброска диверсионной группы осуществлялась вплавь через реку Днепр.

https://ria.ru/20230712/diversanty-1883864942.html

https://ria.ru/20230709/stantsiya-1883137651.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, германия, россия, владимир рогов, запорожская аэс, служба безопасности украины, безопасность