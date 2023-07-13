https://ria.ru/20230713/zaderzhanie-1883897540.html

В Орловской области задержали трансгендера за госизмену

В Орловской области задержали трансгендера за госизмену - РИА Новости, 13.07.2023

В Орловской области задержали трансгендера за госизмену

Силовики задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области, подозреваемого в финансировании украинской армии, заведено дело о госизмене, сообщил... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T09:48

2023-07-13T09:48

2023-07-13T11:48

происшествия

орловская область

россия

вооруженные силы украины

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883905581_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e550ec9c6ee0464d53f4e162b5aa0571.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Силовики задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области, подозреваемого в финансировании украинской армии, заведено дело о госизмене, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", — говорится в публикации.По данным службы, "активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо"* и администратор тематического антироссийского информационного ресурса" сделал безналичный перевод на счет в украинском банке для "оказания финансовой помощи ВСУ".В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "государственная измена".* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html

орловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание сотрудниками ФСБ подозреваемого в госизмене "Лежать, лежать быстро!": как орловского трансгендера задерживали за госизмену. 2023-07-13T09:48 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, орловская область, россия, вооруженные силы украины, фсб