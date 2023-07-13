https://ria.ru/20230713/zaderzhanie-1883897540.html
В Орловской области задержали трансгендера за госизмену
В Орловской области задержали трансгендера за госизмену - РИА Новости, 13.07.2023
В Орловской области задержали трансгендера за госизмену
Силовики задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области, подозреваемого в финансировании украинской армии, заведено дело о госизмене, сообщил... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T09:48
2023-07-13T09:48
2023-07-13T11:48
происшествия
орловская область
россия
вооруженные силы украины
фсб
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Силовики задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области, подозреваемого в финансировании украинской армии, заведено дело о госизмене, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", — говорится в публикации.По данным службы, "активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо"* и администратор тематического антироссийского информационного ресурса" сделал безналичный перевод на счет в украинском банке для "оказания финансовой помощи ВСУ".В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "государственная измена".* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html
орловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание сотрудниками ФСБ подозреваемого в госизмене
"Лежать, лежать быстро!": как орловского трансгендера задерживали за госизмену.
2023-07-13T09:48
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, россия, вооруженные силы украины, фсб
Происшествия, Орловская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ФСБ
В Орловской области задержали трансгендера за госизмену
ФСБ задержала в Орловской области трансгендера за госизмену
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Силовики задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области, подозреваемого в финансировании украинской армии, заведено дело о госизмене, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность гражданина России
, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", — говорится в публикации.
По данным службы, "активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо"* и администратор тематического антироссийского информационного ресурса" сделал безналичный перевод на счет в украинском банке для "оказания финансовой помощи ВСУ".
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "государственная измена".
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России.
Британцы увидели в военной поддержке Украины признаки госизмены