https://ria.ru/20230713/zabastovka-1884019015.html

В Британии согласились на повышение зарплаты бюджетникам после забастовок

В Британии согласились на повышение зарплаты бюджетникам после забастовок - РИА Новости, 13.07.2023

В Британии согласились на повышение зарплаты бюджетникам после забастовок

Британское правительство повысит заработную плату работникам государственных учреждений различных сфер после прошедших забастовок, заявил в четверг... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:19

2023-07-13T16:19

2023-07-13T16:19

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Британское правительство повысит заработную плату работникам государственных учреждений различных сфер после прошедших забастовок, заявил в четверг премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Ранее работники общественного сектора, среди которых врачи-интерны и учителя, организовали череду забастовок и обратились к независимым органам по пересмотру уровня заработной платы. Рекомендации включали значительное повышение заработной платы. "Мы полностью принимаем главные рекомендации контрольных органов по пересмотру уровня заработной платы", - сказал британский лидер на пресс-конференции, трансляцию вел телеканал Sky News. По его словам, средства для повышения зарплат будут привлечены без увеличения госдолга или роста налоговой нагрузки на население. "Согласившись на независимый пересмотр оплаты труда, я призываю всех лидеров профсоюзов принять это предложение об оплате и отменить их забастовки", - добавил он, добавив, что это "финальное" предложение и в дальнейшем не будет обсуждений данного вопроса вне зависимости от количества забастовок. Профсоюзы учителей уже объявили о приостановке всех запланированных забастовок, добавил премьер. Рост зарплат составит от 5 до 7 процентов в 2023-2024 годах для сотрудников полиции, сферы здравоохранения, младших врачей, вооруженных сил, учителей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на замглавы минфина Британии по экономическим вопросам Джона Глена. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. В протестах участвовали сотрудники железнодорожных компаний, системы здравоохранения, аэропортов, адвокаты, учителя, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20230713/zabastovka-1884006571.html

https://ria.ru/20230713/zabastovka-1883992178.html

https://ria.ru/20230629/hm-1881014090.html

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в мире, великобритания, риши сунак, джон гленн, россия, украина