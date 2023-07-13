https://ria.ru/20230713/zabastovka-1884019015.html
В Британии согласились на повышение зарплаты бюджетникам после забастовок
В Британии согласились на повышение зарплаты бюджетникам после забастовок - РИА Новости, 13.07.2023
В Британии согласились на повышение зарплаты бюджетникам после забастовок
Британское правительство повысит заработную плату работникам государственных учреждений различных сфер после прошедших забастовок, заявил в четверг... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:19
2023-07-13T16:19
2023-07-13T16:19
в мире
великобритания
риши сунак
джон гленн
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2794:1573_1920x0_80_0_0_32a1c82c1e4c72d9a13abe5295ed576a.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Британское правительство повысит заработную плату работникам государственных учреждений различных сфер после прошедших забастовок, заявил в четверг премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Ранее работники общественного сектора, среди которых врачи-интерны и учителя, организовали череду забастовок и обратились к независимым органам по пересмотру уровня заработной платы. Рекомендации включали значительное повышение заработной платы. "Мы полностью принимаем главные рекомендации контрольных органов по пересмотру уровня заработной платы", - сказал британский лидер на пресс-конференции, трансляцию вел телеканал Sky News. По его словам, средства для повышения зарплат будут привлечены без увеличения госдолга или роста налоговой нагрузки на население. "Согласившись на независимый пересмотр оплаты труда, я призываю всех лидеров профсоюзов принять это предложение об оплате и отменить их забастовки", - добавил он, добавив, что это "финальное" предложение и в дальнейшем не будет обсуждений данного вопроса вне зависимости от количества забастовок. Профсоюзы учителей уже объявили о приостановке всех запланированных забастовок, добавил премьер. Рост зарплат составит от 5 до 7 процентов в 2023-2024 годах для сотрудников полиции, сферы здравоохранения, младших врачей, вооруженных сил, учителей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на замглавы минфина Британии по экономическим вопросам Джона Глена. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. В протестах участвовали сотрудники железнодорожных компаний, системы здравоохранения, аэропортов, адвокаты, учителя, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20230713/zabastovka-1884006571.html
https://ria.ru/20230713/zabastovka-1883992178.html
https://ria.ru/20230629/hm-1881014090.html
великобритания
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2484:1863_1920x0_80_0_0_c882a802129e60cbc3f0e65138a1afff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, риши сунак, джон гленн, россия, украина
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Джон Гленн, Россия, Украина
В Британии согласились на повышение зарплаты бюджетникам после забастовок
Риши Сунак согласился на повышение зарплаты бюджетникам после серии забастовок
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Британское правительство повысит заработную плату работникам государственных учреждений различных сфер после прошедших забастовок, заявил
в четверг премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Ранее работники общественного сектора, среди которых врачи-интерны и учителя, организовали череду забастовок и обратились к независимым органам по пересмотру уровня заработной платы. Рекомендации включали значительное повышение заработной платы.
Крупнейший профсоюз Британии присоединится к забастовкам работников
"Мы полностью принимаем главные рекомендации контрольных органов по пересмотру уровня заработной платы", - сказал британский лидер на пресс-конференции, трансляцию вел телеканал Sky News.
По его словам, средства для повышения зарплат будут привлечены без увеличения госдолга или роста налоговой нагрузки на население.
"Согласившись на независимый пересмотр оплаты труда, я призываю всех лидеров профсоюзов принять это предложение об оплате и отменить их забастовки", - добавил он, добавив, что это "финальное" предложение и в дальнейшем не будет обсуждений данного вопроса вне зависимости от количества забастовок.
Профсоюзы учителей уже объявили о приостановке всех запланированных забастовок, добавил премьер.
В Англии врачи начали забастовку из-за низкой зарплаты, сообщили СМИ
Рост зарплат составит от 5 до 7 процентов в 2023-2024 годах для сотрудников полиции, сферы здравоохранения, младших врачей, вооруженных сил, учителей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на замглавы минфина Британии по экономическим вопросам Джона Глена
.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. В протестах участвовали сотрудники железнодорожных компаний, системы здравоохранения, аэропортов, адвокаты, учителя, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ
на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
СМИ: сотрудники H&M отменили забастовки после повышения зарплат