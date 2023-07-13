Крупнейший профсоюз Британии присоединится к забастовкам работников
Крупнейший профсоюз Британии присоединится к забастовкам работников лондонского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры на станции "Бейкер-стрит" лондонского метро
Пассажиры на станции "Бейкер-стрит" лондонского метро. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Крупнейший профсоюз Великобритании Unite присоединится к забастовкам работников лондонского метро.
"Сотни членов Unite, работающие в лондонском метро, примут участие в 24-часовых забастовках в среду, 26 июля, и пятницу, 28 июля, из-за спора о рабочих местах и пенсиях", - сказано в сообщении на сайте профсоюза. Отмечается, что в профсоюз входят примерно 450 сотрудников метро Лондона, включая инженеров, специалистов по техобслуживанию и представителей административно-управленческого персонала.
Unite таким образом поддержит забастовки профсоюза сотрудников в сфере транспорта RMT, которые будут проходить с 23 июля по 28 июля. В эти же дни, помимо Unite, будут бастовать и члены профсоюза рабочих железных дорог ASLEF.
Недовольство служащих метрополитена вызвано новым бюджетным планом транспортной службы Лондона, который предусматривает снижение пенсий и сокращение 600 рабочих мест. Как ранее заявляли представители RMT, это приведет к снижению числа обслуживающего персонала на станциях, сократит возможности проводить технические работы и, как следствие, снизит нормы безопасности.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.