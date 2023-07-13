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Крупнейший профсоюз Британии присоединится к забастовкам работников - РИА Новости, 13.07.2023
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15:56 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/zabastovka-1884006571.html
Крупнейший профсоюз Британии присоединится к забастовкам работников
Крупнейший профсоюз Британии присоединится к забастовкам работников - РИА Новости, 13.07.2023
Крупнейший профсоюз Британии присоединится к забастовкам работников
Крупнейший профсоюз Великобритании Unite присоединится к забастовкам работников лондонского метро. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:56
2023-07-13T15:56
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лондон
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Крупнейший профсоюз Великобритании Unite присоединится к забастовкам работников лондонского метро. "Сотни членов Unite, работающие в лондонском метро, примут участие в 24-часовых забастовках в среду, 26 июля, и пятницу, 28 июля, из-за спора о рабочих местах и пенсиях", - сказано в сообщении на сайте профсоюза. Отмечается, что в профсоюз входят примерно 450 сотрудников метро Лондона, включая инженеров, специалистов по техобслуживанию и представителей административно-управленческого персонала. Unite таким образом поддержит забастовки профсоюза сотрудников в сфере транспорта RMT, которые будут проходить с 23 июля по 28 июля. В эти же дни, помимо Unite, будут бастовать и члены профсоюза рабочих железных дорог ASLEF. Недовольство служащих метрополитена вызвано новым бюджетным планом транспортной службы Лондона, который предусматривает снижение пенсий и сокращение 600 рабочих мест. Как ранее заявляли представители RMT, это приведет к снижению числа обслуживающего персонала на станциях, сократит возможности проводить технические работы и, как следствие, снизит нормы безопасности. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20230713/zabastovka-1883992178.html
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в мире, великобритания, лондон, россия
В мире, Великобритания, Лондон, Россия
Крупнейший профсоюз Британии присоединится к забастовкам работников

Крупнейший профсоюз Британии присоединится к забастовкам работников лондонского метро

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры на станции "Бейкер-стрит" лондонского метро
Пассажиры на станции Бейкер-стрит лондонского метро - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры на станции "Бейкер-стрит" лондонского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Крупнейший профсоюз Великобритании Unite присоединится к забастовкам работников лондонского метро.
"Сотни членов Unite, работающие в лондонском метро, примут участие в 24-часовых забастовках в среду, 26 июля, и пятницу, 28 июля, из-за спора о рабочих местах и пенсиях", - сказано в сообщении на сайте профсоюза. Отмечается, что в профсоюз входят примерно 450 сотрудников метро Лондона, включая инженеров, специалистов по техобслуживанию и представителей административно-управленческого персонала.
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Unite таким образом поддержит забастовки профсоюза сотрудников в сфере транспорта RMT, которые будут проходить с 23 июля по 28 июля. В эти же дни, помимо Unite, будут бастовать и члены профсоюза рабочих железных дорог ASLEF.
Недовольство служащих метрополитена вызвано новым бюджетным планом транспортной службы Лондона, который предусматривает снижение пенсий и сокращение 600 рабочих мест. Как ранее заявляли представители RMT, это приведет к снижению числа обслуживающего персонала на станциях, сократит возможности проводить технические работы и, как следствие, снизит нормы безопасности.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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