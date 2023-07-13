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Лист ожидания в больницах Англии побил рекорд - РИА Новости, 13.07.2023
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15:25 13.07.2023 (обновлено: 15:40 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/zabastovka-1883993358.html
Лист ожидания в больницах Англии побил рекорд
Лист ожидания в больницах Англии побил рекорд - РИА Новости, 13.07.2023
Лист ожидания в больницах Англии побил рекорд
Очередь на лечение в больницах в Англии достигла рекордного показателя - почти 7,5 миллиона человек, пишет британская газета Independent со ссылкой на данные... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:25
2023-07-13T15:40
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великобритания
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Очередь на лечение в больницах в Англии достигла рекордного показателя - почти 7,5 миллиона человек, пишет британская газета Independent со ссылкой на данные системы здравоохранения Великобритании (NHS). Как пишет издание, согласно новым данным NHS, в конце мая 2023 года очередь из ожидающих лечения англичан составила 7,47 миллиона человек, тогда как в марте этот показатель составлял 7,42 миллиона. "Это самый высокий показатель с 2007 года", - пишет издание. По данным Independent, в мае около 385 тысяч человек ожидали своего лечения в больницах на протяжении 52 недель, при этом в апреле число желающих попасть на прием было ниже - 371,1 тысячи пациентов. Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала.
https://ria.ru/20230713/zabastovka-1883992178.html
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в мире, англия, великобритания, здоровье - общество
В мире, Англия, Великобритания, Здоровье - Общество
Лист ожидания в больницах Англии побил рекорд

NHS: лист ожидания в больницах Англии побил рекорд, составив почти 7,5 миллиона человек

© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Hannah McKay
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Очередь на лечение в больницах в Англии достигла рекордного показателя - почти 7,5 миллиона человек, пишет британская газета Independent со ссылкой на данные системы здравоохранения Великобритании (NHS).
Как пишет издание, согласно новым данным NHS, в конце мая 2023 года очередь из ожидающих лечения англичан составила 7,47 миллиона человек, тогда как в марте этот показатель составлял 7,42 миллиона.
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«
"Это самый высокий показатель с 2007 года", - пишет издание.
По данным Independent, в мае около 385 тысяч человек ожидали своего лечения в больницах на протяжении 52 недель, при этом в апреле число желающих попасть на прием было ниже - 371,1 тысячи пациентов.
Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала.
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