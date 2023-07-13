https://ria.ru/20230713/zabastovka-1883993358.html

Лист ожидания в больницах Англии побил рекорд

Лист ожидания в больницах Англии побил рекорд - РИА Новости, 13.07.2023

Лист ожидания в больницах Англии побил рекорд

Очередь на лечение в больницах в Англии достигла рекордного показателя - почти 7,5 миллиона человек, пишет британская газета Independent со ссылкой на данные... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:25

2023-07-13T15:25

2023-07-13T15:40

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Очередь на лечение в больницах в Англии достигла рекордного показателя - почти 7,5 миллиона человек, пишет британская газета Independent со ссылкой на данные системы здравоохранения Великобритании (NHS). Как пишет издание, согласно новым данным NHS, в конце мая 2023 года очередь из ожидающих лечения англичан составила 7,47 миллиона человек, тогда как в марте этот показатель составлял 7,42 миллиона. "Это самый высокий показатель с 2007 года", - пишет издание. По данным Independent, в мае около 385 тысяч человек ожидали своего лечения в больницах на протяжении 52 недель, при этом в апреле число желающих попасть на прием было ниже - 371,1 тысячи пациентов. Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала.

https://ria.ru/20230713/zabastovka-1883992178.html

https://ria.ru/20230713/ssha-1883873330.html

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в мире, англия, великобритания, здоровье - общество