https://ria.ru/20230713/zabastovka-1883992178.html

В Англии врачи начали забастовку из-за низкой зарплаты, сообщили СМИ

В Англии врачи начали забастовку из-за низкой зарплаты, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.07.2023

В Англии врачи начали забастовку из-за низкой зарплаты, сообщили СМИ

Младшие врачи в Англии в четверг начали очередную забастовку, требуя повышения заработной платы, что существенно снизит уровень обслуживания в медицинских... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:19

2023-07-13T15:19

2023-07-13T15:19

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Младшие врачи в Англии в четверг начали очередную забастовку, требуя повышения заработной платы, что существенно снизит уровень обслуживания в медицинских учреждениях, она будет самой продолжительной и продлится по меньшей мере пять дней, сообщает телеканал Sky News. "С 07:00 утра (09:00 утра по мск) молодые медики, входящие в Британскую медицинскую ассоциацию (BMA), выйдут на улицы, требуя повышения зарплаты примерно на 35%. Во вторник они вернутся по своим отделениям", - сообщает телеканал. Профсоюз требует такого повышения, чтобы вернуть зарплату младших врачей к уровню 2008 года, учитывая, что инфляция подорвала ее рост с тех пор. Помимо недовольства заработной платой, молодые врачи жалуются на условия труда. По данным медицинской ассоциации, более 40% молодых врачей испытывают депрессию, тревогу, стресс или выгорание, которые усугубились из-за пандемии, а 60% заявляют, что уровень их усталости в настоящее время выше нормы. Система здравоохранения Великобритании предупреждает, что некоторые медицинские службы, такие как отделения неотложной помощи, будут чрезвычайно загружены, а время ожидания приема увеличено. Ранее в ассоциации заявляли, что заработная плата врачей с учетом инфляции понизилась более чем на четверть по сравнению с уровнем 2008 года, поэтому предложение правительства о ее повышении на 5% недопустимо. Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала.

https://ria.ru/20230713/ssha-1883873330.html

https://ria.ru/20230614/protest-1878186198.html

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в мире, англия, великобритания, здоровье - общество