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Сальдо сообщил о неудачных попытках ВСУ высадиться у Антоновского моста - РИА Новости, 13.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:05 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/vysadka-1883874650.html
Сальдо сообщил о неудачных попытках ВСУ высадиться у Антоновского моста
Сальдо сообщил о неудачных попытках ВСУ высадиться у Антоновского моста - РИА Новости, 13.07.2023
Сальдо сообщил о неудачных попытках ВСУ высадиться у Антоновского моста
Украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают, сообщил РИА Новости врио... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T03:05
2023-07-13T03:05
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста на левому берегу Днепра, но сказать, что он там закрепился, нельзя", - сказал Сальдо. По его словам, большая часть лодок артиллерией уничтожаются еще на воде. "Те же боевики, которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах. Дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами, дорога одна - от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными. Поэтому пройти с дач враг никуда не может, и там его личный состав методично уничтожает наша артиллерия", - подчеркнул Сальдо. При этом, по его словам, взамен убитых украинское командование присылает новых боевиков. "Человеческого ресурса ему не жалко. Такой вот конвейер смерти. И все для того, чтобы поддерживать в информационном пространстве иллюзию своего присутствия на левом берегу", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230712/kontrnastup-1883783816.html
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владимир сальдо, херсонская область , россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, В мире
Сальдо сообщил о неудачных попытках ВСУ высадиться у Антоновского моста

Сальдо: ВСУ продолжают попытки высадиться у Антоновского моста, но их методично уничтожают

© AP Photo / Bernat ArmangueАнтоновский мост
Антоновский мост - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Антоновский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«
"Противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста на левому берегу Днепра, но сказать, что он там закрепился, нельзя", - сказал Сальдо.
По его словам, большая часть лодок артиллерией уничтожаются еще на воде.
"Те же боевики, которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах. Дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами, дорога одна - от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными. Поэтому пройти с дач враг никуда не может, и там его личный состав методично уничтожает наша артиллерия", - подчеркнул Сальдо.
При этом, по его словам, взамен убитых украинское командование присылает новых боевиков. "Человеческого ресурса ему не жалко. Такой вот конвейер смерти. И все для того, чтобы поддерживать в информационном пространстве иллюзию своего присутствия на левом берегу", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьРоссияВ мире
 
 
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