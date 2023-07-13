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"Не остался незамеченным". На Западе прокомментировали выпад Зеленского
"Не остался незамеченным". На Западе прокомментировали выпад Зеленского - РИА Новости, 13.07.2023
"Не остался незамеченным". На Западе прокомментировали выпад Зеленского
Владимиру Зеленскому пришлось перенастроиться, чтобы избежать разлада на саммите НАТО в Вильнюсе, написал обозреватель Guardian Дэн Саббах. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T00:44
2023-07-13T00:44
2023-07-13T00:44
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пришлось перенастроиться, чтобы избежать разлада на саммите НАТО в Вильнюсе, написал обозреватель Guardian Дэн Саббах."Когда Зеленский прибыл на саммит в среду утром, было ясно, что необходима некоторая перенастройка, чтобы разочарование не переросло в ссору", — заявил журналист.По его словам, заявление Зеленского о решении НАТО по Украине угрожало омрачить саммит. Как отметил обозреватель, выпад украинского президента "не остался незамеченным" западными лидерами, которые оказали Киеву "значительную помощь".Во вторник Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе, по его мнению, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока.Позднее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Владимиром Зеленским вечером во вторник в Вильнюсе призвали его "остыть" после критики в адрес военного блока.
https://ria.ru/20230712/nato-1883843519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вильнюс, нато
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вильнюс, НАТО
"Не остался незамеченным". На Западе прокомментировали выпад Зеленского
Guardian: Зеленскому пришлось перенастроиться, чтобы избежать ссоры на саммите НАТО