Рейтинг@Mail.ru
"Не остался незамеченным". На Западе прокомментировали выпад Зеленского - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/vypad-1883867768.html
"Не остался незамеченным". На Западе прокомментировали выпад Зеленского
"Не остался незамеченным". На Западе прокомментировали выпад Зеленского - РИА Новости, 13.07.2023
"Не остался незамеченным". На Западе прокомментировали выпад Зеленского
Владимиру Зеленскому пришлось перенастроиться, чтобы избежать разлада на саммите НАТО в Вильнюсе, написал обозреватель Guardian Дэн Саббах. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T00:44
2023-07-13T00:44
в мире
украина
владимир зеленский
вильнюс
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883645960_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e6ffd1ae498d4b6764dce4c2376bb393.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пришлось перенастроиться, чтобы избежать разлада на саммите НАТО в Вильнюсе, написал обозреватель Guardian Дэн Саббах."Когда Зеленский прибыл на саммит в среду утром, было ясно, что необходима некоторая перенастройка, чтобы разочарование не переросло в ссору", — заявил журналист.По его словам, заявление Зеленского о решении НАТО по Украине угрожало омрачить саммит. Как отметил обозреватель, выпад украинского президента "не остался незамеченным" западными лидерами, которые оказали Киеву "значительную помощь".Во вторник Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе, по его мнению, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока.Позднее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Владимиром Зеленским вечером во вторник в Вильнюсе призвали его "остыть" после критики в адрес военного блока.
https://ria.ru/20230712/nato-1883843519.html
украина
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883645960_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_399609dc9796ff734be043527a83fdd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вильнюс, нато
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вильнюс, НАТО
"Не остался незамеченным". На Западе прокомментировали выпад Зеленского

Guardian: Зеленскому пришлось перенастроиться, чтобы избежать ссоры на саммите НАТО

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пришлось перенастроиться, чтобы избежать разлада на саммите НАТО в Вильнюсе, написал обозреватель Guardian Дэн Саббах.
«
"Когда Зеленский прибыл на саммит в среду утром, было ясно, что необходима некоторая перенастройка, чтобы разочарование не переросло в ссору", — заявил журналист.
По его словам, заявление Зеленского о решении НАТО по Украине угрожало омрачить саммит. Как отметил обозреватель, выпад украинского президента "не остался незамеченным" западными лидерами, которые оказали Киеву "значительную помощь".
Во вторник Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе, по его мнению, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока.
Позднее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Владимиром Зеленским вечером во вторник в Вильнюсе призвали его "остыть" после критики в адрес военного блока.
Водовзводная башня Московского Кремля. На втором плане в центре – здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Зеленский разочарован". Ход России перевернул все планы НАТО
Вчера, 19:54
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВильнюсНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала