https://ria.ru/20230713/vsu-1884072334.html

Просит невыполнимого: в США заявили, что Зеленский взбесил солдат ВСУ

Просит невыполнимого: в США заявили, что Зеленский взбесил солдат ВСУ - РИА Новости, 13.07.2023

Просит невыполнимого: в США заявили, что Зеленский взбесил солдат ВСУ

Украинские военные сильно разгневаны на президента страны Владимира Зеленского из-за его невыполнимых приказов, заявил экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T19:58

2023-07-13T19:58

2023-07-13T21:06

политика

владимир зеленский

вооруженные силы украины

пентагон

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинские военные сильно разгневаны на президента страны Владимира Зеленского из-за его невыполнимых приказов, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."В рядах ВСУ назревает серьезное недовольство из-за Зеленского, который выдвигает нереалистичные и бесчеловечные требования", — заявил офицер.По его словам, украинские солдаты отказываются идти в атаку и дезертируют целыми взводами из-за невыносимых условий службы на передовой. Как отметил Макгрегор, они охотно сдаются в плен россиянам, поскольку знают, что к ним будут относиться очень хорошо."Я думаю, такое будет происходить все чаще", — спрогнозировал полковник.Бывший советник главы Пентагона уточнил, что ВСУ понесли ужасающие потери не только убитыми, но и ранеными. Многие из тех украинских военных, кто получил увечья, сейчас лежат в госпиталях и больше никогда не смогут вернуться на службу, резюмировал он.

https://ria.ru/20230713/signal-1884059326.html

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политика, владимир зеленский, вооруженные силы украины, пентагон