Рейтинг@Mail.ru
Поставки новых вооружений усугубят ситуацию для Киева, предупредил Путин - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 13.07.2023 (обновлено: 19:25 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/vooruzheniya-1884065646.html
Поставки новых вооружений усугубят ситуацию для Киева, предупредил Путин
Поставки новых вооружений усугубят ситуацию для Киева, предупредил Путин - РИА Новости, 13.07.2023
Поставки новых вооружений усугубят ситуацию для Киева, предупредил Путин
Поставки Киеву новых вооружений только усугубят ситуацию для Украины и будут разжигать конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 24". РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:05
2023-07-13T19:25
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879605417_0:152:3071:1880_1920x0_80_0_0_0998eb61f069c1d159a858e96edc8390.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поставки Киеву новых вооружений только усугубят ситуацию для Украины и будут разжигать конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 24"."Поэтому с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не даст поставка новых вооружений, только усугубит ситуацию. Причем усугубит для украинской стороны. И будет разжигать дальше конфликт", - сказал Путин."Если кто-то в этом заинтересован, а судя по всему, такие заинтересанты есть, то это самый лучший способ реализовать эту задачу - разжигать конфликт дальше - поставлять новые вооружения", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230614/konflikt-1878042927.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879605417_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0103eee9966dc4fc26c4e03ee9d49a7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Путин
Поставки новых вооружений усугубят ситуацию для Киева, предупредил Путин

Путин: поставки новых вооружений усугубят ситуацию для Украины и разожгут конфликт

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поставки Киеву новых вооружений только усугубят ситуацию для Украины и будут разжигать конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 24".
«
"Поэтому с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не даст поставка новых вооружений, только усугубит ситуацию. Причем усугубит для украинской стороны. И будет разжигать дальше конфликт", - сказал Путин.
"Если кто-то в этом заинтересован, а судя по всему, такие заинтересанты есть, то это самый лучший способ реализовать эту задачу - разжигать конфликт дальше - поставлять новые вооружения", - добавил Путин.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Поставки вооружений Киеву втягивают НАТО в конфликт, заявил Гаврилов
14 июня, 14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала