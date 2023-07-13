https://ria.ru/20230713/vooruzheniya-1884065646.html

Поставки новых вооружений усугубят ситуацию для Киева, предупредил Путин

Поставки новых вооружений усугубят ситуацию для Киева, предупредил Путин - РИА Новости, 13.07.2023

Поставки новых вооружений усугубят ситуацию для Киева, предупредил Путин

Поставки Киеву новых вооружений только усугубят ситуацию для Украины и будут разжигать конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 24". РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T19:05

2023-07-13T19:05

2023-07-13T19:25

специальная военная операция на украине

украина

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поставки Киеву новых вооружений только усугубят ситуацию для Украины и будут разжигать конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 24"."Поэтому с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не даст поставка новых вооружений, только усугубит ситуацию. Причем усугубит для украинской стороны. И будет разжигать дальше конфликт", - сказал Путин."Если кто-то в этом заинтересован, а судя по всему, такие заинтересанты есть, то это самый лучший способ реализовать эту задачу - разжигать конфликт дальше - поставлять новые вооружения", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230614/konflikt-1878042927.html

украина

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украина, в мире, владимир путин