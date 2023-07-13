https://ria.ru/20230713/volodin-1883975610.html

Володин заявил, что правильно будет предложить Байдену лечение в России

Володин заявил, что правильно будет предложить Байдену лечение в России - РИА Новости, 13.07.2023

Володин заявил, что правильно будет предложить Байдену лечение в России

Президент США Джо Байден "глубоко больной и несчастный" человек, в США нет врачей, которые могли бы оказать ему помощь, поэтому правильно ему предложить... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:14

2023-07-13T14:14

2023-07-13T14:14

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сша

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден "глубоко больной и несчастный" человек, в США нет врачей, которые могли бы оказать ему помощь, поэтому правильно ему предложить медицинскую помощь в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Это глубоко больной и несчастный человек. Причем учитывая, что в США хороших врачей нет, которые могли бы побороть и помочь ему с заболеваниями, которыми он болен. В нашем институте имени Сербского есть такие специалисты. Поэтому правильно было бы по международной линии, Леонид Эдуардович (Слуцкий, глава комитета ГД по международным делам - ред.), предложить ему медицинскую помощь", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Спикер Госдумы отметил, что США все больше создают напряженность в мире, и всем специалистам следует оказать помощь Байдену. "Спокойствие придёт тогда во все государства, мир наступит. Поэтому надо этим заняться. Он мучается, и мучается огромное количество людей. Помогите ему лучше", - добавил Володин.

https://ria.ru/20230713/pozor-1883915124.html

https://ria.ru/20230712/bayden-1883859127.html

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здоровье - общество, сша, россия, вячеслав володин, госдума рф, джо байден