https://ria.ru/20230713/volodin-1883975610.html
Володин заявил, что правильно будет предложить Байдену лечение в России
Володин заявил, что правильно будет предложить Байдену лечение в России - РИА Новости, 13.07.2023
Володин заявил, что правильно будет предложить Байдену лечение в России
Президент США Джо Байден "глубоко больной и несчастный" человек, в США нет врачей, которые могли бы оказать ему помощь, поэтому правильно ему предложить... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:14
2023-07-13T14:14
2023-07-13T14:14
здоровье - общество
сша
россия
вячеслав володин
госдума рф
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b346c17b21aad694b0ce5df4d83a12a.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден "глубоко больной и несчастный" человек, в США нет врачей, которые могли бы оказать ему помощь, поэтому правильно ему предложить медицинскую помощь в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Это глубоко больной и несчастный человек. Причем учитывая, что в США хороших врачей нет, которые могли бы побороть и помочь ему с заболеваниями, которыми он болен. В нашем институте имени Сербского есть такие специалисты. Поэтому правильно было бы по международной линии, Леонид Эдуардович (Слуцкий, глава комитета ГД по международным делам - ред.), предложить ему медицинскую помощь", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Спикер Госдумы отметил, что США все больше создают напряженность в мире, и всем специалистам следует оказать помощь Байдену. "Спокойствие придёт тогда во все государства, мир наступит. Поэтому надо этим заняться. Он мучается, и мучается огромное количество людей. Помогите ему лучше", - добавил Володин.
https://ria.ru/20230713/pozor-1883915124.html
https://ria.ru/20230712/bayden-1883859127.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_85ed1633f045091b5feb5ae9050d801f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, сша, россия, вячеслав володин, госдума рф, джо байден
Здоровье - Общество, США, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Джо Байден
Володин заявил, что правильно будет предложить Байдену лечение в России
Володин: правильно будет предложить Байдену медицинскую помощь в России