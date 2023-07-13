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Володин заявил, что правильно будет предложить Байдену лечение в России - РИА Новости, 13.07.2023
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14:14 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/volodin-1883975610.html
Володин заявил, что правильно будет предложить Байдену лечение в России
Володин заявил, что правильно будет предложить Байдену лечение в России - РИА Новости, 13.07.2023
Володин заявил, что правильно будет предложить Байдену лечение в России
Президент США Джо Байден "глубоко больной и несчастный" человек, в США нет врачей, которые могли бы оказать ему помощь, поэтому правильно ему предложить... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:14
2023-07-13T14:14
здоровье - общество
сша
россия
вячеслав володин
госдума рф
джо байден
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден "глубоко больной и несчастный" человек, в США нет врачей, которые могли бы оказать ему помощь, поэтому правильно ему предложить медицинскую помощь в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Это глубоко больной и несчастный человек. Причем учитывая, что в США хороших врачей нет, которые могли бы побороть и помочь ему с заболеваниями, которыми он болен. В нашем институте имени Сербского есть такие специалисты. Поэтому правильно было бы по международной линии, Леонид Эдуардович (Слуцкий, глава комитета ГД по международным делам - ред.), предложить ему медицинскую помощь", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Спикер Госдумы отметил, что США все больше создают напряженность в мире, и всем специалистам следует оказать помощь Байдену. "Спокойствие придёт тогда во все государства, мир наступит. Поэтому надо этим заняться. Он мучается, и мучается огромное количество людей. Помогите ему лучше", - добавил Володин.
https://ria.ru/20230713/pozor-1883915124.html
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здоровье - общество, сша, россия, вячеслав володин, госдума рф, джо байден
Здоровье - Общество, США, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Джо Байден
Володин заявил, что правильно будет предложить Байдену лечение в России

Володин: правильно будет предложить Байдену медицинскую помощь в России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден "глубоко больной и несчастный" человек, в США нет врачей, которые могли бы оказать ему помощь, поэтому правильно ему предложить медицинскую помощь в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Это глубоко больной и несчастный человек. Причем учитывая, что в США хороших врачей нет, которые могли бы побороть и помочь ему с заболеваниями, которыми он болен. В нашем институте имени Сербского есть такие специалисты. Поэтому правильно было бы по международной линии, Леонид Эдуардович (Слуцкий, глава комитета ГД по международным делам - ред.), предложить ему медицинскую помощь", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
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Спикер Госдумы отметил, что США все больше создают напряженность в мире, и всем специалистам следует оказать помощь Байдену.
"Спокойствие придёт тогда во все государства, мир наступит. Поэтому надо этим заняться. Он мучается, и мучается огромное количество людей. Помогите ему лучше", - добавил Володин.
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Здоровье - ОбществоСШАРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФДжо Байден
 
 
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